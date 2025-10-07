Begin typing your search above and press return to search.
    Celebrities
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:28 AM IST

    ലാൻഡ് റോവർ വിട്ടുകിട്ടണം; ദുൽഖർ സൽമാന്‍റെ ഹരജി ഹൈകോടതി ഇന്ന് പരി​ഗണിക്കും

    ലാൻഡ് റോവർ വിട്ടുകിട്ടണം; ദുൽഖർ സൽമാന്‍റെ ഹരജി ഹൈകോടതി ഇന്ന് പരി​ഗണിക്കും
    കൊച്ചി: കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്ത ലാൻഡ് റോവർ വാഹനം വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ നൽകിയ ഹരജി ഹൈകോടതി ഇന്ന് പരി​ഗണിക്കും. വാ​ഹ​നം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ ക​സ്റ്റം​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഹരജി പരി​ഗണിച്ചെങ്കിലും കസ്റ്റംസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

    ഇ​വി​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​യി റെ​ഡ്ക്രോ​സാ​ണ് 2004 മോ​ഡ​ൽ വാ​ഹ​നം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. രേ​ഖ​ക​ളെ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​ഹ​നം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ളെ​ല്ലാം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​വ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​ത്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ കാ​ല​താ​മ​സ​മെ​ടു​ക്കും. ക​സ്റ്റം​സി​ന്റെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ഇ​ത്​ ശ​രി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ കി​ട​ന്നാ​ൽ വാഹനം ന​ശി​ക്കു​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഓപറേഷൻ നുംഖോർ എന്ന പേരിലാണ് കസ്റ്റംസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തിയത്. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ആഢംബര വാഹനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തുന്നതിനെതിരായ ഓപറേഷൻ നുംഖൂറിന്‍റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനക്ക് പിന്നാലെ ലാൻഡ് റോവർ അടക്കം ദുൽഖറിന്‍റെ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. കൂടാതെ, ദുൽഖറിന്‍റെ കൈവശം നിയമവിരുദ്ധമായി എത്തിച്ച വാഹനങ്ങളുണ്ടെന്ന സംശയവും കസ്റ്റംസ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

    കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. മലയാള സിനിമ താരങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ആളുകള്‍ ഭൂട്ടാനില്‍നിന്ന് നികുതി വെട്ടിച്ച് എത്തിയ വാഹനങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍, അമിത് ചക്കാലക്കല്‍ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

    ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തേക്ക് വാഹനം കടത്തുന്നത് വലിയ തട്ടിപ്പുസംഘമാണെന്നും പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇവർ തിരിമറി നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കസ്റ്റംസ് കമീഷണർ ടി.ജു. തോമസ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെയും അമേരിക്കൻ എംബസികളുടെയും പേര് ഉപയോഗിച്ചും വ്യാജരേഖ ചമച്ചുമാണ് വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അനധികൃതമായി കടത്തിയ 150 മുതൽ 200 വരെ വാഹനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. ഇതിൽ 36 വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. പരിശോധന നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പും കണ്ടെത്തിയെന്ന് കസ്റ്റംസ് കമീഷണർ അറിയിച്ചു.

    Dulquer Salmaan land rover Kerala News Operation Numkhor
    News Summary - High Court to consider Dulquer Salmaan's petition today
