Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightസംവിധായകൻ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 6:33 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 6:33 PM IST

    സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസ്​ ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസ്​ ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി
    cancel
    camera_alt

    രഞ്ജിത്

    Listen to this Article

    കൊച്ചി: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ബംഗാളി നടി നൽകിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്​ത കേസ്​ ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നതിന്​ പിന്നാലെ ഉണ്ടായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഏറ്റവുമാദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസാണിത്.

    2024 ആഗസ്റ്റിലാണ്​ എറണാകുളം ടൗൺ നോർ‌ത്ത് പൊലീസ് കേസ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്​. എഫ്.ഐ.ആറും അഡീ. ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസിലെ തുടർനടപടികളുമാണ് ജസ്റ്റിസ് സി. പ്രതീപ്‌കുമാർ റദ്ദാക്കിയത്. പരമാവധി രണ്ടു വർഷം മാത്രം തടവുശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കേസിൽ 15 വർഷത്തിന്​ ശേഷമാണ്​ പരാതി നൽകിയതെന്നത്​ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും ഇക്കാര്യം മജിസ്​ട്രേറ്റ്​ പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും വിലയിരുത്തിയാണ്​ ഉത്തരവ്​.

    സിനിമാ ചർച്ചക്കായി 2009ൽ കൊച്ചിയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയ നടിയെ ലൈംഗികോദ്ദേശ്യത്തോടെ അനുവാദമില്ലാതെ സ്പർശിച്ചെന്നാണ് കേസ്. എന്നാൽ, ആരോപണം വ്യാജമാണെന്നും കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് രഞ്ജിത് ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. രഞ്ജിത്തിന്​ ഹൈകോടതി നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayalam CinemaRanjithHigh courtKerala
    News Summary - High Court quashes harassment case against director Ranjith
    Similar News
    Next Story
    X