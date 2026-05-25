    date_range 25 May 2026 12:06 PM IST
    date_range 25 May 2026 12:06 PM IST

    ധർമേന്ദ്രയുടെ പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഹേമമാലിനി; 'സണ്ണിയും ബോബിയും സന്തോഷത്തിലാണ്' എന്ന് താരം

    ഹേമമാലിനി

    ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ നിത്യഹരിത നായകൻ ധർമേന്ദ്രക്ക് രാജ്യം നൽകിയ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപത്നിയും പ്രശസ്ത നടിയുമായ ഹേമമാലിനി ഡൽഹിയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലായിരുന്നു സിനിമാ ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ധർമേന്ദ്ര വിടപറഞ്ഞത്. ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുല്യമായ സിനിമാ ജീവിതത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചത്.

    രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൽ നിന്നും ഹേമമാലിനി ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും. ഉപരാഷ്ട്രപതി സി. പി. രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം ജനുവരിയിലായിരുന്നു ധർമേന്ദ്രക്കുള്ള പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം രാജ്യം നടത്തിയത്.

    പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഹേമമാലിനി തന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷവും ഒപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ഓർമ്മകൾ നൽകുന്ന വികാരനിർഭരമായ നിമിഷങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. "ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വികാരനിർഭരമായ ഒരു നിമിഷമാണ്. എന്റെ മകൾ അഹാന ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട്. ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഇഷക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ അവൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല," ഹേമമാലിനി പറഞ്ഞു.

    കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഈ വലിയ നേട്ടത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ധർമേന്ദ്രയുടെ മക്കളായ സണ്ണി ഡിയോളിനും ബോബി ഡിയോളിനും ഈ പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാമെന്നും, ഇത് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ അഭിമാനവും വലിയൊരു നിമിഷവുമാണെന്നും ഹേമമാലിനി ഹൃദയം തുറന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു കാലഘട്ടത്തെ തന്റെ അഭിനയ മികവുകൊണ്ട് കീഴടക്കിയ പ്രിയതാരത്തിനുള്ള ഈ ആദരം സിനിമാ പ്രേമികൾക്കും ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്.

    TAGS:Sunny DeolPadma VibhushanHema MaliniBobby DeolDharmendra
    News Summary - Hema Malini receives Padma Vibhushan award from Dharmendra; says 'Sunny and Bobby are happy'
