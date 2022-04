മകനെയാണ് അടിച്ചതെങ്കിലും കൊണ്ടത് എനിക്ക്; വിൽ സ്മിത്തിനെതിരെ ക്രിസ് റോക്കിന്റെ മാതാവ്

By എന്‍റർടെയിൻമെന്‍റ് ഡെസ്ക് Listen to this Article വാഷിങ്ടൺ: ഓസ്കാർ പുരസ്കാരദാന വേദിയിൽ നടൻ വിൽ സ്മിത്ത് തന്റെ മകൻ ക്രിസ് റോക്കി​ന്റെ മുഖത്തടിച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി റോസ് റോക്ക്. 'വിൽ സ്മിത്ത് ക്രിസിനെ തല്ലിയപ്പോൾ, അവൻ അടിച്ചത് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയുമാണ്. പക്ഷേ അവൻ എന്നെ ശരിക്കും അടിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്റെ കുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്നെയുമാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത്' -​റോസ് പറഞ്ഞു. വിവാദമുണ്ടായി ഒരുമാസത്തിന് ​ശേഷമാണ് എഴുത്തുകാരിയും മോട്ടിവേഷനൽ സ്പീക്കറുമായ റോസ് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

'അവൻ ഒരിക്കലും മാപ്പ് പറയാത്തതിൽ എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നുന്നു. അവന്റെ ആളുകൾ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി. എന്നാൽ ഇത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒന്നാണ്'-റോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിൽ സ്മിത്തുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന വേളയിൽ ഇനി താൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലെന്ന് റോസ് പറഞ്ഞു. ''നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്?' ഇതല്ലാതെ എന്ത് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പലതും സംഭവിക്കാമായിരുന്നു. ക്രിസ് പിറകിലോട്ട് മറിഞ്ഞ് വീഴാമായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ വിലങ്ങ് വീഴുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നോക്കിയതോടെ നിങ്ങൾ പോയി പ്രതികരിച്ചു'-റോസ് പറഞ്ഞു. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം അക്കാദമിയുടെ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിൽ സ്മിത്തിനെ 10 വർഷത്തേക്ക് വിലക്കിയിരുന്നു. അ​വ​താ​ര​ക​നും സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് അ​പ് കൊ​മേ​ഡി​യ​നുമായ ക്രി​സ് റോ​ക്കി​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത​ടി​ച്ച സംഭവത്തിൽ വി​ല്‍ സ്മി​ത്ത് ക്ഷമ പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്രി​സ് റോ​ക്കി​നോട് പരസ്യമായി മാപ്പു പറയുന്നതായി ​വി​ല്‍ സ്മി​ത്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. ഭാര്യയെ പരിഹസിച്ചപ്പോൾ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചതാണ്. തന്‍റെ പ്രവൃത്തി അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതും പൊറുക്കാനാവാത്തതുമാണെന്ന് സ്മിത്ത് എഴുതി. മാർച്ച് 27ന് ഹോ​ളി​വു​ഡി​ലെ ഡോ​ൾ​ബി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ഓ​സ്ക​ർ പു​ര​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​നിടെയാണ് മി​ക​ച്ച ന​ട​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ വി​ൽ സ്മി​ത്ത് ക്രി​സ് റോ​ക്കി​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത​ടിച്ചത്. രോ​ഗി​യാ​യ ത​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി ജാ​ദ പി​ങ്ക​റ്റ് സ്മി​ത്തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള ക്രി​സ്സിന്‍റെ ത​മാ​ശ അ​വ​ഹേ​ള​ന​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് വി​ൽ സ്മി​ത്ത് വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി മു​ഖ​ത്ത​ടി​ച്ച​ത്. Show Full Article

