ക്ഷേത്ര ഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ; 'ഗോട്ട്' നിർമാതാവ് അർച്ചന കൽപാത്തിയും പാനലിൽtext_fields
വർഷത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയിലധികം വരുമാനമുള്ള ഹിന്ദു സമയ ജീവകാരുണ്യ കൊടൈ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പാരമ്പര്യേതര ട്രസ്റ്റികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഏഴംഗ സംസ്ഥാനതല സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി. അർഹരായ അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് യോഗ്യരായവരുടെ പാനൽ തയാറാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഉന്നതതല സമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതല.
തമിഴ് ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവും വിജയ് നായകനായ 'ഗോട്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവുമായ അർച്ചന കൽപാത്തിയും ഈ സമിതിയിൽ അംഗമായി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റി നിയമനത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകൾ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി യോഗ്യരായ സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഇനി അർച്ചന കൽപാത്തിയും പങ്കാളിയാകും.
മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സമിതിയുടെ രണ്ടു വർഷത്തെ കാലാവധി 2026 ജൂലൈ 24ന് അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ പാനൽ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനമായത്. ട്രസ്റ്റികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയകൾ സുതാര്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് സർക്കാരിന് ശിപാർശ നൽകേണ്ട സമയാധിഷ്ഠിത ചുമതലയുള്ള വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മൈലം ബൊമ്മപുരം ആധീനത്തിലെ ശിവജ്ഞാന ബാലയ സ്വാമികളെയാണ് സമിതിയുടെ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിരമിച്ച ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഡോ. കെ. രാമചന്ദ്രനാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ. വിരമിച്ച ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പി. സമ്പത്ത്, എം. സുമതി, ഡോ. ടി. വേൽമുരുകൻ എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് പ്രധാന അംഗങ്ങൾ. HR&CE കമ്മീഷണർ സമിതിയുടെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗവും സെക്രട്ടറിയുമായി പ്രവർത്തിക്കും.
1959ലെ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്മെന്റ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചാണ് സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം. പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും, യോഗ്യരായ വ്യക്തികളെ മാത്രം ട്രസ്റ്റികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഈ ഉന്നതതല പരിശോധന സഹായിക്കും.
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