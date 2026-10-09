നാനാ പടേക്കറുടെ മരണത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഗോവ പൊലീസ്; കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൊഴിയെടുക്കും

നാനാ പടേക്കറുടെ മരണത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഗോവ പൊലീസ്; കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൊഴിയെടുക്കുംtext_fields
പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം നാനാ പടേക്കറുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗോവ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നടന്റെ മരണകാരണവും സാഹചര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഐ.എ.എൻ.എസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, സെക്ഷൻ 194 പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പി.എസ്.ഐ നിതിൻ നായിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തും. മരണകാരണം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയുകയാണെങ്കിൽ തുടർനടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കും. എന്നാൽ സംശയകരമായ സാഹചര്യങ്ങളോ ദുരൂഹതയോ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാകും.
വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിലെ ഓങ്കോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ശേഖർ സാൽക്കർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ, അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നും തുടർന്ന് നിയമപരമായ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്നും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഗോവയിലെ വസതിയിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് നാനാ പടേക്കർ അന്തരിച്ചത്. തുടർന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഭൗതികശരീരം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. പൂനെ ജില്ലയിലെ ഡോൺജെയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ പൂർണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. ഹിന്ദി, മറാഠി സിനിമ രംഗങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ അനുസ്മരിച്ചു.
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