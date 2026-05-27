    Posted On
    date_range 27 May 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 10:21 AM IST

    ‘അദ്ദേഹം സമാധാനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്’; ഇളയരാജയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സഹോദരൻ ഗംഗൈ അമരൻ

    ചെന്നൈ: പ്രശസ്ത സംഗീതസംവിധായകൻ ഇളയരാജയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് സഹോദരനും നടനും സംഗീതജ്ഞനുമായ ഗംഗൈ അമരൻ. ചെന്നൈ പ്രസാദ് ലാബിൽ വെച്ച് നടന്ന തന്റെ 'ഉയിരിണയേ' എന്ന ആൽബത്തിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചത്.

    ഇളയരാജ ആരുമില്ലാതെ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന രീതിയിൽ നടനും ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനുമായ ബയിൽവൻ രംഗനാഥൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെ ഗംഗൈ അമരൻ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. "കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാതെ ആളുകൾ സംസാരിക്കരുത്. യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത്തരം കഥകൾ മെനയുന്നത് തികച്ചും അന്യായവും, ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തിന് ഇത്രയേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു ഇതിഹാസ കലാകാരനോട് കാണിക്കുന്ന അനാദരവുമാണ്" ഗംഗൈ അമരൻ പറഞ്ഞു.

    ചടങ്ങിൽ വളരെ വൈകാരികമായാണ് ഗംഗൈ അമരൻ സംസാരിച്ചത്. "അദ്ദേഹത്തിന് ആരുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും എന്തിനാണ് ചിലർ പറയുന്നത്? അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?" എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇളയരാജയുടെ മക്കളായ യുവൻ ശങ്കർ രാജയും കാർത്തിക് രാജയും സ്വന്തം നിലയിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരാണെന്നും കുടുംബവുമായി അവർ എപ്പോഴും ചേർന്നുനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ഒരു വീടിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, വെറും ശ്രദ്ധ നേടാനും വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും വേണ്ടി വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും ഗംഗൈ അമരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇളയരാജ തികച്ചും ശാന്തവും സമാധാനപരവുമായ ഒരു ജീവിതരീതിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ഗംഗൈ അമരൻ വിശദീകരിച്ചു. സംഗീത രചനകളിലും സ്വന്തം ചിന്തകളിലും മുഴുകിയിരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സമയവും താല്പര്യപ്പെടുന്നത്.

    "ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ പോലും, അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായി ഇരുന്ന് സംഗീതം എഴുതുകയായിരിക്കും," ഗംഗൈ അമരൻ പങ്കുവെച്ചു. സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ശാന്തതയെ 'ഒറ്റപ്പെടൽ' ആയി ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സംഗീത ലോകത്ത് സജീവമായുള്ള മുതിർന്ന കലാകാരന്മാരെ ഇത്തരം അനാവശ്യ വശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാനസികമായി വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോടും പൊതുജനങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    താൻ വ്യക്തിപരമായി ബയിൽവൻ രംഗനാഥനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നതായും, തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസ്താവനകളിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞതായും ഗംഗൈ അമരൻ വെളിപ്പെടുത്തി. "ഇത് വളരെ വിലകുറഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്," വാർത്തകൾ ചമക്കുന്നതിലെ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇളയരാജയുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ജീവിതരീതിയെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

    "ഇളയരാജ സമാധാനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കൂ," ഗംഗൈ അമരൻ പറഞ്ഞു. തന്റെ സഹോദരനോടുള്ള സ്നേഹവും വ്യാജവാർത്തകൾ കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാനസിക വിഷമങ്ങളും പ്രകടമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഗംഗൈ അമരന്റെ വാക്കുകൾ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി ആരാധകരാണ് ഇളയരാജക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്.

    TAGS: Ilaiyaraaja, slams, Rumours, Entertainment News, celebrity news
