Madhyamam
    Celebrities
    date_range 4 March 2026 9:14 AM IST
    date_range 4 March 2026 9:14 AM IST

    വെയിറ്ററുടെ മകനിൽ നിന്ന് സൂപ്പർസ്റ്റാറിലേക്ക്; ആദ്യം സ്വന്തമാക്കിയത് അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്ത ഹോട്ടൽ, ഇന്ന് 125 കോടി ആസ്തി

    വെയിറ്ററുടെ മകനിൽ നിന്ന് സൂപ്പർസ്റ്റാറിലേക്ക്; ആദ്യം സ്വന്തമാക്കിയത് അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്ത ഹോട്ടൽ, ഇന്ന് 125 കോടി ആസ്തി
    ഇന്ത്യൻ സിനിമ വ്യവസായം പോരാട്ടത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും കഥകൾ പണ്ടേ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എളിമയുള്ള തുടക്കം മുതൽ മിന്നുന്ന താരപദവി വരെ, നിരവധി അഭിനേതാക്കൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തിലൂടെ അവരുടെ വിധി മാറ്റിയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി ഉയർന്നുവന്ന സുനിൽ ഷെട്ടിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്. തന്‍റെ അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ വെയിറ്ററായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹോട്ടൽ വാങ്ങി സ്വന്തം സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്ത സുനിൽ ഷെട്ടിയുടെ യാത്ര ശ്രദ്ധേയമാണ്.

    തൊഴിലാളിവർഗ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സുനിൽ ഷെട്ടി, കുടുംബം പോറ്റാൻ പിതാവ് വീരപ്പ ഷെട്ടി നടത്തിയ ത്യാഗങ്ങൾ കണ്ടാണ് വളർന്നത്. തന്റെ പിതാവ് ജോലി തേടി ചെറുപ്പത്തിൽ മുംബൈയിൽ എത്തിയതായി നടൻ ഒരിക്കൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്, മേശകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് വെയിറ്ററായും ഒടുവിൽ മാനേജരായും മാറി. പരാതിയില്ലാതെ അക്ഷീണം ജോലി ചെയ്യുന്ന അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെട്ടത്.

    സിനിമകളിൽ വിജയം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം സുനിൽ ഷെട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന നിക്ഷേപം ആഡംബര കാറോ ആഡംബര മാളികയോ ആയിരുന്നില്ല. പകരം, തന്റെ അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആ ഹോട്ടൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വാങ്ങി. 2013ൽ സുനിലും ഭാര്യ മന ഷെട്ടിയും ചേർന്ന് മുംബൈയിൽ ആർ-ഹൗസ് എന്ന പേരിൽ ആഡംബര ഹോം ഡെക്കോർ സ്റ്റോർ ആരംഭിച്ചു. 1943ൽ തന്റെ പിതാവ് വെയിറ്ററായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹോട്ടൽ ആ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ലോഞ്ചിങ്ങിൽ താരം വെളിപ്പെടുത്തി.

    ഇന്ന് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളായ സുനിൽ ഷെട്ടിക്ക് 125 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്. ആക്ഷൻ ത്രില്ലറുകൾ, കോമഡികൾ അങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 100-ലധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിനിമകളിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും, സിനിമക്ക് പുറത്തേക്ക് തന്റെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിനയത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, മികച്ച ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കി. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തെ സിനിമ വ്യവസായത്തിലെ ഏറ്റവും സാമ്പത്തികമായി സ്ഥിരതയുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റിയത്.

    News Summary - From waiters son to superstar: Meet actor with Rs 125 cr net worth
