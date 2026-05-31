സിനിമയുടെ പരമോന്നതിയിൽ നിന്നും ജനസേവനത്തിലേക്ക്; തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ അഭിനന്ദിച്ച് രാം ചരൺ
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം സി. ജോസഫ് വിജയ് തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റു. തന്റെ അഭിനയ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്. ദശകങ്ങളായി തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഡി.എം.കെ, എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ എന്നീ രണ്ട് വൻശക്തികളെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് വിജയ് നയിക്കുന്ന 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' (ടി.വി.കെ) എന്ന പാർട്ടി ഭരണത്തിലെത്തിയത്.
ഈ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തെ പ്രശംസിച്ച് പ്രമുഖ തെലുങ്ക് താരം രാം ചരൺ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സിനിമാ പ്രമോഷൻ പരിപാടിക്കിടയിലാണ് രാം ചരൺ വിജയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നത്. "തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. തന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിനിടയിലും ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനായി ആ കരിയർ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി. സിനിമാ മേഖലയിലുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ വിജയ്യുടെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും എന്റെ ആശംസകൾ" രാം ചരൺ പറഞ്ഞു.
എൻ.ടി. രാമറാവു, എം.ജി. രാമചന്ദ്രൻ, ജെ. ജയലളിത തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരായ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് വിജയ്യും ഇപ്പോൾ ഭരണ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി മത്സരിച്ച നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ 108 സീറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി അത്ഭുതകരമായ പ്രകടനമാണ് 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' കാഴ്ചവെച്ചത്. തുടർന്ന് സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ 120 എം.എൽ.എമാരുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ മെയ് 10-ന് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു.
