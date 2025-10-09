Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    9 Oct 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 10:25 PM IST

    സിനിമ നിര്‍മാതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ പി. സ്റ്റാന്‍ലി അന്തരിച്ചു

    സിനിമ നിര്‍മാതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ പി. സ്റ്റാന്‍ലി അന്തരിച്ചു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തൂ​വാ​ന​ത്തു​മ്പി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​താ​വും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ പി. ​സ്റ്റാ​ന്‍ലി അ​ന്ത​രി​ച്ചു. 81 വ​യസ്സായി​രു​ന്നു. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്താ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത്യം.

    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മ​ദ്രാ​സി​ല്‍ എ. ​വി​ന്‍സ​ന്റ്, തോ​പ്പി​ല്‍ ഭാ​സി എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കൊ​പ്പം സ​ഹ​സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍, ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. മോ​ച​നം, വ​ര​ദ​ക്ഷി​ണ, തീ​ക്ക​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ സി​നി​മ​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ചു. രാ​ജ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞ ക​ഥ, തോ​ല്‍ക്കാ​ന്‍ എ​നി​ക്കു മ​ന​സി​ല്ല, വ​യ​നാ​ട​ന്‍ ത​മ്പാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ളു​ത്ത കത്രീ​ന, ഏ​ണി​പ്പ​ടി​ക​ള്‍, അ​സു​ര​വി​ത്ത്, തു​ലാ​ഭാ​രം, ന​ദി, അ​ശ്വ​മേ​ധം, നി​ഴ​ലാ​ട്ടം, ന​ഗ​ര​മേ ന​ന്ദി, പ്രി​യ​മു​ള്ള സോ​ഫി​യ, അ​നാ​വ​ര​ണം, പൊ​ന്നും പൂ​വും തു​ട​ങ്ങി 25ലേ​റെ മ​ല​യാ​ള​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​ഹ​സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു.

    1944ല്‍ ​കൊ​ല്ല​ത്ത് ജ​നി​ച്ച ഇ​ദ്ദേ​ഹം, ആ​ദ്യ​കാ​ല ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​വാ​യ പോ​ളി​ക്കാ​ര്‍പ്പി​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ്. ‘വാ​സ്തു​ക​ലാ​പീ​ഠം’ എ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​നി​ര്‍മാ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും വാ​സ്തു ക​ണ്‍സ​ൽട്ട​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ന​ല്‍വ​ഴി​യി​ലെ നി​ഴ​ലു​ക​ള്‍, മാ​ന്ത്രി​ക​പ്പു​ര​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ, പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ സു​വി​ശേ​ഷം, ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ള്‍, ഇ​ന്ദ്ര​പ്ര​സ്ഥ​ത്തി​ന്റെ ഇ​തി​ഹാ​സം എ​ന്നീ നോ​വ​ലു​ക​ളും ഒ​രി​ട​ത്തൊ​രു കാ​മു​കി എ​ന്ന ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​ര​വും വാ​സ്തു സ​മീ​ക്ഷ എ​ന്ന ശാ​സ്ത്രപു​സ്ത​ക​വും ഓ​ര്‍മ​ക​ളു​ടെ വെ​ള്ളി​ത്തി​ര, നി​ലാ​വും ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും, ആ​യു​സ്സിന്റെ അ​ടി​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ള്‍ എ​ന്നീ ഓ​ര്‍മ​പ്പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭാ​ര്യ: പ​രേ​ത​യാ​യ സാ​ല​മ്മ സ്റ്റാ​ൻ​ലി. മ​ക്ക​ൾ: ഷൈ​നി ജോ​യി, ബെ​ൻ​സ​ൺ സ്റ്റാ​ൻ​ലി (മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ, റി​ഫ്ക്ക​ൺ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ), സു​നി​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ലി (കോ ​ഫൗ​ണ്ട​ർ ആ​ൻഡ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റ്, ഇ​ന്ന​ർ സ്പേ​സ് ഇ​ൻ​റീ​രി​യ​ർ ഡി​സൈ​ൻ ദു​ബാ​യ്). മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: ജോ​യി, ഡോ. ​പ​ർ​വീ​ൺ, മോ​ളി ബി​നു സു​നി​ൽ. സം​സ്കാ​രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​മു​ട്ട​ട ഹോ​ളി ക്രോ​സ് ച​ർ​ച്ചി​ൽ.

