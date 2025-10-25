Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightചലച്ചിത്ര ശബ്ദലേഖകൻ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:26 AM IST

    ചലച്ചിത്ര ശബ്ദലേഖകൻ കെ.എൻ. അപ്പുക്കുട്ടൻ അന്തരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    K.N. Appukuttan
    cancel
    camera_alt

     കെ.എൻ. അപ്പുക്കുട്ടൻ

    Listen to this Article

    കോട്ടയം: പ്രസിദ്ധ ചലച്ചിത്ര ശബ്ദലേഖകൻ ഏറ്റുമാനൂർ തവളക്കുഴി തങ്കഭവനിൽ (ശ്രീശൈലം) കെ.എൻ. അപ്പുക്കുട്ടൻ (97) അന്തരിച്ചു. ആലപ്പുഴയിലെ ചലച്ചിത്ര നിർമാണ - വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്ന ഉദയ, നവോദയ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ സൗണ്ട് എൻജിനീയറായിരുന്നു.

    വടക്കൻപാട്ടുകൾ ആധാരമാക്കിയത് അടക്കം ഒട്ടേറെ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ ശബ്ദലേഖനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    ഭാര്യ: പറവൂർ നെല്ലാടത്ത് കുടുംബാംഗം ഓമനക്കുട്ടിയമ്മ. മക്കൾ: ഉല്ലാസ് കുമാർ, ഷാജി, ബിന്ദു, ബിജി. മരുമക്കൾ: സിന്ധു ഉല്ലാസ്, ബിന്ദു ഷാജി, ശ്രീകുമാർ, അനിത ബിജി. സംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ഏറ്റുമാനൂർ എൻ.എസ്.എസ് ശ്മശാനത്തിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayalam filmLatest NewsObituaryKN Appukuttan
    News Summary - Film Sound Engineer K.N. Appukuttan passes away
    Similar News
    Next Story
    X