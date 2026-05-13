'എല്ലാവരും എന്നെ മരുമകളായി ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു'; 15-ാം വയസ്സിലെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് മൗഷുമി ചാറ്റർജി
1970-കളിൽ ബോളിവുഡിലെ തിളങ്ങുന്ന താരമായിരുന്ന മൗഷുമി ചാറ്റർജി, തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലായിരുന്നു. വെറും 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വിവാഹിതയായ താരം, 17-ാം വയസ്സിൽ ഒരു അമ്മയാകുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ 'ബാലിക ബധു' (1967) റിലീസ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താരത്തിന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മരുമകളാക്കാൻ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ മത്സരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മൗഷുമി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.
പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ഹേമന്ത മുഖർജിയുടെ മകൻ ജയന്ത മുഖർജിയുമായായിരുന്നു മൗഷുമിയുടെ വിവാഹം. തന്റെ വിവാഹം ഇത്ര വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ ഉണ്ടായ വൈകാരികമായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും അവർ മനസ്സ് തുറന്നു. മൗഷുമിയുടെ വലിയമ്മ കാൻസർ ബാധിച്ച് മരണക്കിടക്കയിലായിരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ അവസാനത്തെ പെൺകുട്ടിയായ മൗഷുമിയുടെ വിവാഹം കാണണമെന്നത് അവരുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. വലിയമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് ഹേമന്ത മുഖർജി നൽകിയ ഉറപ്പിന്മേൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വിവാഹം നടന്നു. ഒരു വശത്ത് സിനിമയിലെ പ്രശസ്തിയും മറുവശത്ത് തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ വിവാഹവും മൗഷുമിയുടെ ജീവിതം വേഗത്തിൽ മാറ്റിമറിച്ചു.
വിവാഹശേഷം കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്ക് താമസം മാറിയ മൗഷുമി, ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടെയാണ് പുതിയ ജീവിതത്തെ കണ്ടത്. മുംബൈയിലെ വീട്ടിൽ തന്റെ പാവക്കുട്ടികൾക്കും നായ്ക്കുട്ടിക്കുമൊപ്പം കളിച്ചു നടന്നിരുന്ന ആ കാലം അവർ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. താൻ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ഭർതൃപിതാവ് ഹേമന്ത മുഖർജി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പഠനവും സിനിമാ തിരക്കുകളും വിവാഹ ജീവിതവും ഒരേപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കുടുംബം നൽകിയ പിന്തുണ വലുതായിരുന്നുവെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
വിജയത്തിന്റെ അർത്ഥം പോലും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപേ താൻ ഒരു സൂപ്പർതാരമായി മാറിയെന്ന് മൗഷുമി പറഞ്ഞു. 17-ാം വയസ്സിൽ അമ്മയായപ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തമായി മെഴ്സിഡസ് കാർ വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. രാജേഷ് ഖന്ന, അമിതാഭ് ബച്ചൻ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോഴും ജീവിതത്തിലെ ലളിതമായ സന്തോഷങ്ങൾക്കാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ജയന്ത മുഖർജിക്കൊപ്പം സന്തോഷകരമായ വിവാഹജീവിതം നയിക്കുന്ന മൗഷുമി ചാറ്റർജി, പഴയകാല സിനിമാ ഓർമ്മകളിലെ നിറസാന്നിധ്യമാണ്.
