Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    24 Aug 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    24 Aug 2025 11:40 AM IST

    'ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും മറന്നു പോയി, ആ പോയിന്‍റിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്' -റിമ കല്ലിങ്കൽ

    സംഘടനയിൽ വനിത നേതൃത്വം വന്നതിൽ സന്തോഷം
    ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും മറന്നു പോയി, ആ പോയിന്‍റിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് -റിമ കല്ലിങ്കൽ
    മലയാളത്തിലെ അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ അമ്മയിൽ വനിത നേതൃത്വം വന്നതിൽ പ്രതികരിച്ച നടി റിമ കല്ലിങ്കൽ. താനതിനെ സ്വാ​ഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് റിമ പറഞ്ഞത്. മെമ്മറി കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെയെന്നും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാമെന്നും റിമ പറഞ്ഞു. കുറേ അന്വേഷണങ്ങളായല്ലോ, എല്ലാം നടക്കട്ടെ' എന്ന് റിമ കല്ലിങ്കൽ പറഞ്ഞു. അമ്മയിൽ നിന്ന് പോയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന ശ്വേത മേനോന്‍റെ വാക്കുകളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനും താരം പ്രതികരിച്ചു.

    'ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാനിവിടെ ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡിന് വന്നതാണ്. എനിക്കിന്ന് മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം. അതെല്ലാവരും മറന്നു പോയി എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അത്രയേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ'- റിമ പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, കു​ക്കു പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ശ്വേ​ത പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ശേ​ഷം ചേ​ർ​ന്ന ആ​ദ്യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ് മെ​മ്മ​റി കാ​ർ​ഡ്​ വി​വാ​ദം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​നെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ശ്വേ​ത അ​റി​യി​ച്ച​ത്. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ പ​രാ​തി​ക​ൾ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ​ചെ​യ്ത​താ​യും ശ്വേ​ത അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കും. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കും. സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കും. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ട​ന​ക്കു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. കൈ​നീ​ട്ടം, സ​ഞ്ജീ​വ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​രാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചതായി അവർ പറഞ്ഞു.

    ‘മീ ​ടു’ വി​വാ​ദ കാ​ല​ത്ത്​ വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ തു​റ​ന്നു പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ്ത്​ മെ​മ്മ​റി കാ​ർ​ഡി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ കു​ക്കു പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ന്നും അ​ത്​​ തി​രി​കെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്നും​ ഉ​ഷ ഹ​സീ​ന പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സം​ഘ​ട​ന​ക്കും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ൻ, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ, ഡി.​ജി.​പി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഉ​ഷ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ന്ന്​ കാ​ണി​ച്ച്​ ഡി.​ജി.​​പി​ക്ക്​ കു​ക്കു​വും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

