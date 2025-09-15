Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    15 Sept 2025 6:14 PM IST
    Updated On
    15 Sept 2025 6:18 PM IST

    ഫുട്ബോൾ സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമയിലേക്ക്, 15-ാം വയസിൽ എമ്മി പുരസ്കാരം; ചരിത്ര നേട്ടവുമായി അഡോളസെൻസ് താരം ഓവൻ കൂപ്പർ

    എമ്മി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പുരുഷ അഭിനേതാവ്
    ഫുട്ബോൾ സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമയിലേക്ക്, 15-ാം വയസിൽ എമ്മി പുരസ്കാരം; ചരിത്ര നേട്ടവുമായി അഡോളസെൻസ് താരം ഓവൻ കൂപ്പർ
    കൗമാരത്തിന്‍റെ അസ്വസ്ഥതകള്‍, മാനസിക സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍, വികാരവിചാരങ്ങള്‍ എന്നിവയൊക്കെ സൈബർ ലോകത്ത് ചർച്ചയാക്കിയ ഒരു സീരിസ്. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും കാണണമെന്ന് ഒരേ സ്വരത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന സീരിസ്. സ്റ്റീഫൻ ഗ്രഹാമും ജാക്ക് തോണും തിരക്കഥ രചിച്ച് ഫിലിപ് ബാരന്റീൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് നെറ്റ് ഫ്ളികിസിൽ കാണാവുന്ന അഡോളസെൻസ് സീരിസിന് ഇന്നും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ അതിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഓവൻ കൂപ്പറിനെ തേടി എമ്മി പുരസ്കാരം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

    മികച്ച സഹനടനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും, എമ്മി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പുരുഷ അഭിനേതാവുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഓവൻ. 15 വയസ്സാണ് ഓവന്‍റെ പ്രായം. ലിമിറ്റഡ് ഓർ ആന്തോളജി സീരീസ് ഓർ മൂവി' വിഭാഗത്തിലാണ് ഓവൻ കൂപ്പർ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ആഷ്‌ലി വാൾട്ടേഴ്‌സ്, ഹാവിയർ ബാർഡെം, ബിൽ കാമ്പ്, പീറ്റർ സാർസ്ഗാർഡ്, റോബ് ഡെലാനി എന്നിവരുൾപ്പെടെ അഞ്ച് നോമിനികളെ പിന്തള്ളിയാണ് കൂപ്പർ ഇത്തവണ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓവൻ കൂപ്പർ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. വാറിംഗ്ടൺ റൈലാൻഡ്‌സ് U15 ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു.​ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ കൂപ്പർ തന്നെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പം മുതൽ തനിക്ക് ഫുട്ബോളിനോടായിരുന്നു താൽപ്പര്യമെന്നും ഒരു ഫുട്ബോൾ താരമാകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹമെന്നും ഓവൻ പറഞ്ഞു. കൂപ്പർ ലിവർപൂൾ എഫ്.സി.യുടെ ഒരു വലിയ ആരാധകനാണ്. നിലവിൽ അഭിനയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോഴും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് താരം തുടരുന്നുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ എന്ന സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിച്ച് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് വന്ന താരത്തിൻ്റെ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ആദ്യ സീരീസായ അഡോളസെൻസിലെ പ്രകടനം.

    ഒ​​രു​​പാ​​ട് ഇ​​മോ​​ഷ​​നു​​ക​​ൾ ഉ​​ള്ള ഒ​​രു കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​മാ​​ണ് കൗ​​മാ​​രം. എ​​ന്താ​​ണ് കൗ​​മാ​​ര​​ക്കാ​​രെ ബാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്? എ​​ന്താ​​ണ് ഒ​​രു കൗ​​മാ​​ര​​ക്കാ​​ര​​നെ കു​​റ്റ​​വാ​​ളി​​യാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്? സ​​മ പ്രാ​​യ​​ക്കാ​​രി​​ൽനി​​ന്ന് നേ​​രി​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​രു​​ന്ന സ​​മ്മ​​ർ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ, സ​​മൂ​​ഹ​​മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ്വാ​​ധീ​​നം, പെ​​ൺ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ളോ​​ട് തോ​​ന്നു​​ന്ന അ​​മി​​ത താ​​ൽപ​​ര്യം, നൈ​​രാ​​ശ്യം, അ​​വ​​ഗ​​ണ​​ന, പ​​ക, സൈ​​ബ​​ർ ബു​​ള്ളി​​യി​​ങ്, ടോ​​ക്സി​​ക് മ​​സ്കു​​ലി​​നി​​റ്റി, സ്ത്രീ ​​വി​​രു​​ദ്ധ​​ത, ലിം​​ഗ വി​​വേ​​ച​​നം. അ​​ങ്ങ​​നെ ഒ​​രു​​പാ​​ട് ലെ​​യ​​റു​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ് ‘അ​​ഡോ​​ള​​സെ​​ൻ​​സ്’ ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​കു​​ന്ന​​ത്.

    13 വ​​യ​​സ്സുള്ള ജാ​​മി മി​​ല്ല​​ർ ത​​ന്റെ സ​​ഹ​​പാ​​ഠി​​യാ​​യ കേ​​റ്റി​​യെ കു​​ത്തിക്കൊ​ല്ലു​​ന്നു. അ​​വ​​ൻ ശി​​ക്ഷി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. സ്റ്റീ​​ഫ​​ൻ ഗ്ര​​ഹാ​​മും ജാ​​ക്ക് തോ​​ണും തി​​ര​​ക്ക​​ഥ ര​​ചി​​ച്ച് ഫി​​ലി​​പ്പ് ബാ​​ര​​ന്‍റീ​​ൻ സം​​വി​​ധാ​​നം ചെ​​യ്തതാണ് ‘അ​​ഡോ​​ള​​സെ​​ൻ​​സ്’. നാ​​ല് എ​​പ്പി​​സോ​​ഡു​​ക​​ളു​​ള്ള ഈ ​​മി​​നി സീ​​രീ​​സ് ര​​ണ്ട് വ്യ​​ത്യ​​സ്ത ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​യാ​​ണ് വി​​ക​​സി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ആ​​ദ്യ ര​​ണ്ട് എ​​പ്പി​​സോ​​ഡു​​ക​​ൾ പൊ​​ലീ​​സ് ന​​ട​​പ​​ടി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ൾ, ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്യ​​ലു​​ക​​ൾ, ജാ​​മി​​യെ കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണം എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ലാ​​ണ് ശ്ര​​ദ്ധ കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ക​​ഥ പു​​രോ​​ഗ​​മി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​വ​​സാ​​ന ര​​ണ്ട് എ​​പ്പി​​സോ​​ഡു​​ക​​ൾ ജാ​​മി​​യു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ​​യും കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഇ​​മോ​​ഷ​​നെ​​യും കൊ​​ല​​പാ​​ത​​ക​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ന​​യി​​ച്ച സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും പ​​ര്യ​​വേ​​ക്ഷണം ചെ​​യ്യു​​ന്നു.

    എ​​ന്താ​​ണ് സം​​ഭ​​വി​​ച്ച​​തെ​​ന്ന് ആ​​ശ്ച​​ര്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ന് പ​​ക​​രം ഈ ​​സ​​ത്യം എ​​ങ്ങ​​നെ കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ന്നു എ​​ന്ന​​തി​​ലേ​​ക്ക് ശ്ര​​ദ്ധ കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു. കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ത്ര ല​​ളി​​ത​​മ​​ല്ല. കൊ​​ല​​പാ​​ത​​ക​​ത്തി​​ന് പി​​ന്നി​​ലെ വ​​സ്തു​​ത​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് മു​​തി​​ർ​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും മ​​ന​​സിലാ​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത വൈ​​കാ​​രി​​ക യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചാ​​ണ് ‘അ​​ഡോ​​ള​​സെ​​ൻ​​സ്’ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്.

