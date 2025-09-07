Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    7 Sept 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 9:19 AM IST

    സ​ങ്ക​ട​ക്ക​ട​ലു​ക​ളെ മ​റ​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വ​കാ​ല​ത്ത്

    Santosh Keezhattoor in a drama role
    സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ നാടകവേഷത്തിൽ

    എ​ല്ലാ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​വും സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. വീ​ട്ടി​ലെ​യും നാ​ട്ടി​ലെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നു​പു​റ​മെ എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും നാ​ട​ക​വു​മു​ണ്ടാ​വും. പ​തി​വി​ലും ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ് 2017ലെ ​ഓ​ണ​ത്തി​നു കാ​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ണ്ട് വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി. ക​ളി​യു​ണ്ട്. ക​രി​പ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വി​മാ​നം ​ക​യ​റി. ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​പു​റ​ത്ത് നാ​ട​കം ക​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നു! ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​യാ​ത്ര. ഷാ​ർ​ജ​യി​ലാ​ണ് ക​ളി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​നം. അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ണ്ട്. മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നാ​ണ് ചീ​ഫ് ഗെ​സ്റ്റ്. മ​ധു ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ഗാ​ന​മേ​ള​യു​മു​ണ്ട്. കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ന്റെ സോ​ളോ പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സും.

    കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്റെ അ​ഞ്ചു കാ​വ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പെ​ൺ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നാ​ട​ക​മാ​ണ് ‘പെ​ൺ​ന​ട​ൻ’. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വേ​ദി​ക​ളി​ൽ വാ​സ​വ​ദ​ത്ത​യു​ടെ വേ​ഷ​മ​ഭി​ന​യി​ച്ച ഓ​ച്ചി​റ വേ​ലു​ക്കു​ട്ടി ആ​ശാ​ന്റെ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ത്താ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന. ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള സോ​ളോ ക​ളി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് 2015ലാ​ണ്. വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും നി​രൂ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടാ​ണ് ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​യ്യാ​യി​രം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​സ​ദ്യ പോ​ലെ പ്രാ​ധാ​ന്യം നാ​ട​ക​ത്തി​നും അ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പു​തു​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ളും ഗ​ന്ധ​വും നി​റ​ഞ്ഞ് അ​തി​ഗം​ഭീ​ര​മാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം. സ​ദ്യ​യൊ​ക്കെ ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​റ്റു ചി​ല ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ട​കം.


    ആ​ഹ്ലാ​ദം നി​റ​ഞ്ഞ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്നൊ​രു ഫോ​ൺ കോ​ൾ എ​ത്തി. ഭാ​ര്യ​യു​ടെ അ​ച്ഛ​ൻ മ​രി​ച്ചു. വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ഷോ​ക്കാ​യി​പ്പോ​യി അ​ത്. എ​നി​ക്ക് അ​ച്ഛ​നെ​പ്പോ​ലെ ത​ന്നെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ആ​ളാ​ണ്. കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഇ​ത്ര​യേ​റെ ആ​ളു​ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ് തി​രി​കെ പോ​കാ​നാ​വി​ല്ല. ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ധ​ർ​മ​സ​ങ്ക​ട​ത്തി​ലാ​വു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ചി​ല സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. മ​റ്റെ​ല്ലാ സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ളും മ​റ​ന്ന് വേ​ദി​യി​ൽ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി നി​റ​ഞ്ഞാ​ട​ണം. കാ​ണി​ക​ളെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം.

    നി​ര​വ​ധി വി​കാ​ര​തീ​വ്ര​മാ​യ മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണ് പെ​ൺ​ന​ട​ൻ. വ​ള​രെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​ത​ര​ണം. അ​പാ​ര​മാ​യ വേ​ഗ​ത​യു​ണ്ട് അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് പു​തി​യ വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​വും രൂ​പ​വും മാ​റ​ണം. വി​ങ്ങ​ലോ​ടെ വേ​ദി​യി​ലേ​റി. മ​റ്റെ​ല്ലാം മ​റ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു ക​ഥ​യാ​യി ചു​വ​ടു​വെ​ച്ചു. ചി​രി​ച്ചു, ക​ര​ഞ്ഞു... ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​ണ​ത്. ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ ത​ന്നെ​യാ​ണ​ല്ലോ. എ​ല്ലാ സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് കൂ​ട്ടു​കൂ​ടി സ്നേ​ഹ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നി​റ​യോ​ണം

    ആ ​യാ​ത്ര ഒ​രു തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ദി ഒ​ഴി​കെ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും പി​ന്നീ​ട് നാ​ട​കം ക​ളി​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​വ​ട്ടം നാ​ട​ക​വു​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു. പെ​ൺ​ന​ട​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രം 10 വ​ർ​ഷ​വും നൂ​റി​ലേ​റെ വേ​ദി​ക​ളും പി​ന്നി​ട്ട് ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​നു പു​റ​ത്തെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വ​ല്ലാ​ത്ത ആ​ഹ്ലാ​ദം തോ​ന്നാ​റു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഓ​ണം പോ​ലെ​യു​ള്ള ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ. ന​മ്മു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി, ത​നി​മ​യോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​രും ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യൊ​ക്കെ ധ​രി​ച്ച്, ആ ​ദി​വ​സം മ​റ്റെ​ല്ലാ തി​ര​ക്കു​ക​ളും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്നു.

    പു​റ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ കേ​ര​ളീ​യ​രെ​ല്ലാം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഓ​ണ​വും പെ​രു​ന്നാ​ളും റ​മ​ദാ​നും ക്രി​സ്മ​സും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​വും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യും എ​ല്ലാം, അ​വ​ർ എ​ല്ലാം​മ​റ​ന്നൊ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. അ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യി ആ ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ ആ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നൊ​ന്നും ഇ​ല്ല. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ​റ്റു​ന്ന ഒ​രു ദി​വ​സം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും, ഒ​ത്തു​ചേ​രും. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ എ​ല്ലാ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ന്റെ ന​ന്മ​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ഒ​റ്റ​മ​ന​സ്സാ​യി കൊ​ണ്ടാ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ഏ​റെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി തോ​ന്നു​ന്നു.

    നാ​ട​ക​ക്കാ​ര​ന്റെ പി​ന്നോ​ണം

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ക​ളി​യു​ള്ള കാ​ല​മാ​ണ്. ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ല​രും നാ​ട​കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ​ഴ​യ​കാ​ലം ഓ​ർ​മ​വ​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തെ​ക്കാ​ണ് നാ​ട​ക​ത്തി​ന് പ്രി​യ​മേ​റു​ന്ന​ത്. നാ​ട​ക​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള ഓ​ണം അ​ത്ര നി​റ​മു​ള്ള​ത​ല്ല. ര​ണ്ടു മാ​സ​മൊ​ക്കെ എ​ടു​ത്ത് റി​ഹേ​ഴ്സ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ന് ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് ക​ളി കി​ട്ടു​ക. എ​ല്ലാ​വ​രും ഓ​ണ​മു​ണ്ട് ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യു​ടു​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ നാ​ട​ക​ക്കാ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ ഓ​ണം കൂ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ യാ​ത്ര​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും.

    ഏ​റ്റ​വും മോ​ശ​മാ​യ താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ അ​ത്ര മെ​ച്ച​മ​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ക്ഷ​ണം. മ​റ്റെ​ല്ലാ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ​ല്ലോ നാ​ട​കം. വേ​ദി കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്ന​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ നാ​ട​ക​ക്കാ​ര​ന്റെ ഓ​ണം ഒ​ട്ടും നി​റ​മു​ള്ള​ത​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് അ​നു​ഭ​വം. അ​വ​ർ വേ​ദി​യി​ൽ ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ഇ​ല്ലാ​യ്മ​ക​ളെ​യോ വ​ല്ലാ​യ്മ​ക​ളെ​യോ കു​റി​ച്ചൊ​ന്നും ആ​രും ചി​ന്തി​ക്കാ​റി​ല്ല. വേ​ദി​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു എ​ന്ന​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ ഇ​തി​ലൊ​ന്നും ഇ​ന്നും മാ​റ്റം​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും ക​ഥാ​പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ന​മ്മു​ടെ ഉ​ത്സ​വാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ക​ള​റാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ലെ ഓ​ണം

    നാ​ട​ക​ക്കാ​രു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ക​മ​ലി​ന്റെ ‘ന​ട​ൻ’ സി​നി​മ​യു​ടെ സെ​റ്റി​ൽ ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത് ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. അ​ഭി​ന​യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ​ട​ത്തി​ൽ സം​വി​ധാ​ന​സ​ഹാ​യി കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ. കെ.​പി.​എ.​സി ല​ളി​ത, ജോ​യ് മാ​ത്യു, പി. ​ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഹ​രീ​ഷ് പേ​ര​ടി, സ​ജി​ത മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ശ​ശി ക​ലിം​ഗ തു​ട​ങ്ങി നാ​ട​ക അ​ര​ങ്ങി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മു​ണ്ട്.


    ന​ട​ൻ ജ​യ​റാ​മും പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ അ​മ്പ​ല​ക്ക​ര​യും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഓ​ണ​ക്കോ​ടി ത​ന്നു. ജ​യ​റാ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സി​നി​മാ​സെ​റ്റി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം എ​പ്പോ​ഴും ക​ള​റാ​ണ്. നി​റ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്താ​യാ​ലും ഉ​റ​പ്പ്. ര​ണ്ടു​കൂ​ട്ടം പാ​യ​സ​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ല്ലാ​തി​രി​ക്കി​ല്ല. ഓ​ണ​ദി​വ​സ​ത്തെ ഷൂ​ട്ട് മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ ഒ​രോ​ള​മാ​ണ്.

    നാ​ട്ടോ​ണം ന​ല്ലോ​ണം

    എ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി, വീ​ട്ടി​ൽ ഓ​ണം കൂ​ടാ​നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഇ​ഷ്ടം. കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം തൊ​ട്ടേ പൂ​വി​ട​ലും ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യും എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്ക​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി ഓ​ണം മ​ന​സ്സു​നി​റ​ക്കും. ഇ​ല നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കോ​ഴി പൊ​രി​ച്ച​തു​ണ്ടാ​വും. എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചു നി​ര​ന്നി​രു​ന്നു​ള്ള ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ണ്ണ​ൽ ഒ​ര​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്.

    കൂ​ട്ടു​കു​ടും​ബ​മാ​യ​തി​ന്റെ ഒ​രു സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ണ്ട് വീ​ട്ടി​ലെ ഓ​ണ​ത്തി​ന്. അ​തി​പ്പോ​ഴും അ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ തു​ട​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത കാ​ലം വ​രെ അ​മ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി​യു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ കീ​ഴാ​റ്റൂ​ർ വ​ഴി വ​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത പാ​ടം മു​റി​ച്ചു ക​ട​ന്നു​പോ​യ​തോ​ടെ വ​യ​ലി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ണ്ട്. കൃ​ഷി മു​ട​ങ്ങി. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​രി​യ​ട​ക്ക​മെ​ല്ലാം പാ​ട​ത്തു​നി​ന്നു​ത​ന്നെ കി​ട്ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ണി​തീ​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളം നീ​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യാ​ൽ കൃ​ഷി തു​ട​രാ​മെ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    നാ​ട്ടി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ണ്ട്. തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് ഈ​സ്റ്റ് കോ​സ്റ്റ് വി​ജ​യ​ന്റെ സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. മൂ​ന്നി​നും നാ​ലി​നും ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങു​ണ്ട്. ഷൂ​ട്ട് രാ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ന് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​നാ​വും. ആ​റി​നാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം. അ​തി​നെ​ന്താ​യാ​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​തൊ​രു വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണ്. വി​ട്ടു​ക​ള​യാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല.


    കീ​ഴാ​റ്റൂ​രി​ൽ ര​ണ്ടു ക്ല​ബു​ക​ളു​ണ്ട്. കീ​ഴാ​റ്റൂ​ർ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബും സം​സ്കൃ​തി​യും. ര​ണ്ടു ക്ല​ബും ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. മു​മ്പൊ​ക്കെ രാ​വി​ലെ ഓ​ണം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ത്രാ​ട​ത്തി​നും തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​നും മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടി വീ​ടു​ക​ൾ തോ​റും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ല​വ​ട്ടം മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മേ​ക്ക​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു മാ​വേ​ലി.

    പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ ആ​ന​ന്ദം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​ർ കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്ന് ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ ത​നി​മ​യോ​ടെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​ലി​മ​യോ​ടെ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ന​ന്മ​യു​ടെ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലു​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്ക​ലു​ക​ളും ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്ത​ലു​ക​ളും ന​മു​ക്കൊ​രി​ക്ക​ലും കൈ​മോ​ശം വ​ന്നു​കൂ​ടാ. ഭൂ​മി​മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാ​യോ​ണം കൂ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ.

    .

