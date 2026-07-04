‘അവസാന നിമിഷം വരെ ധീരമായി പോരാടി അമ്മ യാത്രയായി’; ആ സ്നേഹം എന്നും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകും -നോവായി റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ കുറിപ്പ്

‘അവസാന നിമിഷം വരെ ധീരമായി പോരാടി അമ്മ യാത്രയായി’; ആ സ്നേഹം എന്നും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകും -നോവായി റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ കുറിപ്പ്text_fields
ബിഗ് ബോസ് താരവും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ ഡോ. റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അമ്മ ബീന രാധാകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അന്തരിച്ചത്. അർബുദ ബാധിതയായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന അവരുടെ അന്ത്യം വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ വിയോഗവാർത്ത റോബിൻ തന്നെയാണ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചത്.
രോഗാവസ്ഥയിലും അസാധാരണമായ ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും അമ്മ കൈവിട്ടിരുന്നില്ലെന്നും, നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അമ്മ എന്നും തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമെന്നും റോബിൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വൈകാരികമായ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം
2026 മാർച്ച് 25നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മക്ക് സ്റ്റേജ് IVB എൻഡോമെട്രിയൽ കാർസിനോമ (കാൻസർ) സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അന്നുമുതൽ, ജീവിതം എണ്ണമറ്റ ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ, ചികിത്സകൾ, വേദന, അനിശ്ചിതത്വം, അനന്തമായ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നിവ നിറഞ്ഞ ഒരു യാത്രയായി മാറി. എങ്കിലും ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും അമ്മ അസാധാരണമായ കരുത്തും ധൈര്യവും കൃപയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. തന്റെ രോഗം തന്റെ ആത്മവീര്യത്തെ തളർത്താൻ അനുവദിക്കാതെ, അചഞ്ചലമായ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അമ്മ ഈ പോരാട്ടം നയിച്ചു.
അമ്മയുടെ ഈ അതിജീവനശേഷി ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമായിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും, പ്രത്യാശയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ശ്രദ്ധേയമായ അന്തസ്സോടെയുമാണ് അമ്മ ഓരോ നിമിഷത്തെയും നേരിട്ടത്. ഭയം തോന്നാത്തതല്ല, മറിച്ച് ഭയമുണ്ടായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ധൈര്യമെന്ന് അമ്മ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു.
ധീരവും മറക്കാനാകാത്തതുമായ ആ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ, 2026 ജൂലൈ 3ന് പുലർച്ചെ 1:00 മണിക്ക് അമ്മ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. കാൻസർ അമ്മയുടെ ശരീരത്തെ കീഴടക്കിയെങ്കിലും, അമ്മയുടെ കരുത്തിനെയോ സ്നേഹത്തെയോ അമ്മ ബാക്കിവെച്ചുപോയ ഓർcകളെയോ കീഴടക്കാൻ അതിനായില്ല.
നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും സ്വാർത്ഥമില്ലാത്ത ത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി അമ്മ എന്നും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. അമ്മയുടെ ഓർമകൾ ഞങ്ങളെ തുടർന്നും നയിക്കും, അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. അമ്മക്ക് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നൽകി നിങ്ങൾ പോരാടി. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടും, എന്നെന്നും ഓർമിക്കപ്പെടും, ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.
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