Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightഎങ്ങോട്ടും പോകാനല്ല;...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 7:31 AM IST

    എങ്ങോട്ടും പോകാനല്ല; ‘എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ലു​ക്കി’നാ​യി വ​ന്നി​റ​ങ്ങും താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    എങ്ങോട്ടും പോകാനല്ല; ‘എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ലു​ക്കി’നാ​യി വ​ന്നി​റ​ങ്ങും താ​ര​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ ‘എയർപോർട്ട് ലുക്ക്’ സ്​പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് വൻ ബ്രാൻഡുകൾ  

    ​ഡം​ബ​ര കാ​റി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള മു​റ്റ​ത്തി​റ​ങ്ങി, തി​ര​ക്കു പി​ടി​ച്ച് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ, ക​ര​ഞ്ഞു വി​ളി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ച് ഒ​രു നി​മി​ഷം ‘മ​ന​സ്സി​ല്ലാ മ​ന​സ്സോ​ടെ’ ​പോ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന സെ​ലിബ്രി​റ്റി​ക​ളെ കാ​ണാ​റി​ല്ലേ ? ബോ​ളി​വു​ഡി​ൽ ഇ​തു പ​തി​വ് കാ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ത​മി​ഴി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം ഈ ‘​പാ​പ്പ​രാ​സി’ ഫോ​ട്ടോ​ഷൂ​ട്ട് ക​ണ്ടു തു​ട​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ഷ​ങ്ങ​ളും ആ​റ്റി​റ്റ്യൂ​ഡു​മെ​ല്ലാം ഇ​ൻ​സ്റ്റ കാ​ല​ത്തെ പ്രി​യ ‘കോ​ണ്ട​ന്റു’​ക​ളാ​ണെ​ന്ന​ത് ശ​രിത​ന്നെ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള പ​ല എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് വ​ന്നി​റ​ങ്ങ​ലും ഔ​ദാ​ര്യ​പൂ​ർ​വം ഒ​രു നി​മി​ഷം പോ​സ് ചെ​യ്യ​ലു​മെ​ല്ലാം അ​റേ​ഞ്ച്ഡ് പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ​ത്രേ.

    ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രെ കാ​ശു​കൊ​ടു​ത്ത് വി​ളി​ച്ചു വ​രു​ത്തി, ‘എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഷൂ​ട്ട്’ സെ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ​ത്രേ പ​ല സെ​ല​ിബ്രി​റ്റി​ക​ളും. അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ര​സ​ക​രം, ചി​ല താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും, ഒ​രു വി​മാ​ന​ത്തി​ലും എ​ങ്ങോ​ട്ടും പോ​കാ​നി​ല്ലാ​തെ ‘എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ലു​ക്’ വൈ​റ​ലാ​കാ​ൻവേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ​ത്രേ ഇ​ങ്ങ​നെ വ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ​റ​യു​ന്ന​ത് മ​റ്റാ​രു​മ​ല്ല, സെ​ല​ിബ്രി​റ്റി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും അ​പ്പ​ർ ക്ലാ​സ് സാ​മൂ​ഹിക​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ ര​സ​ക​ര​മാ​യി വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത​യു​മാ​യ ശോ​ഭാ ഡേ ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ശോ​ഭാ ഡേ

    മു​ൻ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, ഇ​ന്ന് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ നി​ർ​മാ​ണം അ​തിസ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും വി​രോ​ധാ​ഭാ​സം നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​ണെ​ന്ന് ശോ​ഭാ ഡേ ​ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ തു​റ​ന്നു പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘‘പലപ്പോഴും പാ​പ്പ​രാ​സി​ക​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​റു​തെ എ​ത്തു​ന്ന​ത​ല്ല, താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ അ​വ​രെ കാ​ശു കൊ​ടു​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​റ്റ ഫോ​ൺ​കാ​ളി​ൽ പ​റ​ന്നെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പാ​പ്പ​രാ​സി​ക​ളു​ണ്ട് മും​ബൈ മ​ഹാ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ’’ -അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ശോ​ഭ പ​റ​യു​ന്നു. ‘‘മു​ൻകാ​ല​ത്ത് താരങ്ങളെ വേ​ഗം ല​ഭ്യ​മാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. നാം ​അ​വ​രു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രെ വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്നു, അ​ഭി​മു​ഖ​മോ ഫോ​ട്ടോ ഷൂ​ട്ടോ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ന്ന​ത്തെപോ​ലെ പ​ല ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ അ​ന്നി​ല്ല.

    ഇ​വി​ടെ​യും ഹോ​ളി​വു​ഡ് ശൈ​ലി​യി​ലെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് രീ​തി​ക​ളാ​ണ്. താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ‘ഇ​മേ​ജ് പൊ​സി​ഷ​നി​ങ്ങി’​നാ​യി ഹോ​ളി​വു​ഡി​ലാ​ണ് ഈ ​എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ലു​ക് ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വ​ലി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ലു​ക്കി​നാ​യി വ​ലി​യ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ അ​ങ്ങോ​ട്ട് ​ചെ​ന്ന് ക​രാ​റു​ണ്ടാ​ക്കും. അ​താ​യ​ത്, എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഒ​ന്നു ക്ലി​ക് ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യി​ൽ ആ​രു​മ​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് ബോ​ളി​വു​ഡി​ലെ​യും ഇ​ന്ന​ത്തെ ഫി​ലോ​സ​ഫി’’ -അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തുകൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ഒ​രു വി​മാ​ന​ത്തി​ലും, എ​ങ്ങോ​ട്ടും പോ​കാ​നി​ല്ലാ​ത്ത ചി​ല തു​ട​ക്ക​ക്കാ​രും യു​വതാ​ര​ങ്ങ​ളും ‘എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ലു​ക്കി​’നാ​യി, ഉബ​ർ പി​ടി​ച്ച് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്’’ -അ​വ​ർ തു​റ​ന്ന​ടി​ക്കു​ന്നു.

    അ​തു​​കൊ​ണ്ട്, ഇ​ങ്ങ​നെയാ​രെ​ങ്കി​ലും ട്രോ​ളി​യും ത​ള്ളി തി​ര​ക്കി​ട്ടു പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടാ​ൽ ഒ​ന്നു സം​ശ​യി​ച്ചോ​ളൂ, ഒ​രു വി​മാ​ന​ം പിടിക്കാനുമല്ല, ‘എ​ന്തി​നോ വേ​ണ്ടി തി​ള​ക്കു​കയാണ’വർ എന്ന്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Entertainment NewsCelebritiescinema lifelatest
    News Summary - Do celebs serve airport looks with no flights to catchc
    Similar News
    Next Story
    X