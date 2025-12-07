സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് വെണ്ണല അന്തരിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 7 Dec 2025 8:47 AM IST
Updated Ondate_range 7 Dec 2025 8:47 AM IST
കൊച്ചി: സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് വെണ്ണല (69) അന്തരിച്ചു. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ഫെഫ്ക ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂനിയൻ അംഗമായിരുന്നു ഗിരീഷ് വെണ്ണല. ഭരതൻ, പി.ജി. വിശ്വംഭരൻ എന്നിവരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ഗിരീഷ് രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുരസ്കാരം ആണ് ആദ്യചിത്രം. അമരം സിനിമയിൽ സഹ സംവിധായകനായും പ്രവർത്തിച്ചു.
പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. സംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതിന് കാക്കനാട്ടെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം 11ന് കാക്കനാട് അത്താണിയിലെ പൊതുശ്മശാനത്തിൽ.
ഭാര്യ: പരേതയായ രാജേശ്വരി. മകൾ: രാഗി.
