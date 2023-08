By വെബ് ഡെസ്ക് മുംബൈ: ബോളിവുഡിലെ സെലിബ്രിറ്റി ദമ്പതികളായ കരീന കപൂർ-സെയ്​ഫ്​ അലി ഖാൻ എന്നിവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്നും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ഒന്നാണ്​ ലവ്​ ജിഹാദ്​ ആരോപണം. സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്​ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക്​ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്​. ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്​ പലപ്രാവശ്യം ദമ്പതികൾ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടും ഉണ്ട്​.

2008ൽ ‘താഷാൻ’ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിലാണ്​ കരീന-സെയ്​ഫ്​ ദമ്പതികളുടെ പ്രണയം ആരംഭിച്ചത്​. 2012 ഒക്ടോബർ 16 ന് ഇരുവരുടേയും ബന്ധം വിവാഹത്തിലെത്തി. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ മതപരിവർത്തനം എന്ന ആശയത്തിന്​ എതിരായിരുന്നെന്ന്​ കരീന പറയുന്നു. മതപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളേക്കാൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അന്ന്​ സെയ്​ഫ്​ ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മതം മാറാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കരുതെന്നും സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട്​ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും സെയ്​ഫ്​ അന്ന്​ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ, ‘ലവ് ജിഹാദ്’ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത മതപരിവർത്തന കിംവദന്തികളോട്​ സെയ്ഫ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കരീനയുടെ വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും അവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ തിരിച്ചറിയാനാണ്​ സെയ്​ഫ്​ അന്ന്​ ആവശ്യപ്പെട്ടത്​. കരീന ഇപ്പോഴും ഹിന്ദുവാണെന്നും മതപരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ അവബോധത്തിനും കരീന നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകളെ സെയ്ഫ് അന്ന്​ പ്രശംസിച്ചു. ‘കരീന മതംമാറിയെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു. ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ തെറ്റാണ്​. അത്തരം സ്രോതസ്സുകൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന്​ അറിയില്ല. സിനിമയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും കരീന നൽകിയ സംഭാവനകളിൽ രാജ്യം അഭിമാനിക്കണം. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി അവൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തവും ആധുനികവുമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതീകമായി അവരെ ആഘോഷിക്കണം’-സെയ്​ഫ്​ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെയ്​ഫ്​ തന്‍റെ 53ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ പശ്​ചാത്തലത്തിലാണ്​ ഇരുവരുടേയും പ്രണയവും വിവാഹവും വീണ്ടും ചർച്ചാവിഷയമായത്​. Show Full Article

