ധോണിയുടെ ഭാര്യ സാക്ഷി എന്റെ കാലിൽ തൊട്ടു തൊഴുതു; സിവ ഉറങ്ങുന്നത് എന്റെ സിനിമയിലെ പാട്ട് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു -ജയറാം
മലയാളം സിനിമ താരം ജയറാം അടുത്തിടെ പങ്കുവെച്ച രസകരമായ ഒരു അനുഭവം സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'പരിമളം ആൻഡ് കോ'യുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നൈയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം എം.എസ്. ധോണിയുടെ ഭാര്യ സാക്ഷി ധോണിയെ അദ്ദേഹം അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. ഐ.പി.എൽ മത്സരം കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.
സാക്ഷിയെ കണ്ടയുടനെ താൻ കൂടെയിരുന്ന ആളോട് അക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാക്ഷി നേരിട്ട് തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയും, പെട്ടെന്ന് കാലിൽ തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ ജയറാമിന്റെ വലിയ ആരാധികയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം അമ്പരന്നു പോയെന്നും, തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ചു പോയെന്നും ജയറാം പിന്നീട് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു.
എന്നാൽ, ഇതിനു പിന്നിലുള്ള രസകരമായ ഒരു കാരണം ജയറാം വെളിപ്പെടുത്തി. ധോണിയുടെയും സാക്ഷിയുടെയും മകൾ സിവ ധോണി ജയറാമിന്റെ സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കുടുംബസുഹൃത്തായ ഒരാൾ ജയറാമിന്റെ ചിത്രത്തിലെ 'അമ്പലപ്പുഴ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോട് നീ' എന്ന ഗാനം സിവക്ക് സ്ഥിരമായി പാടിക്കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സിവ ആ ഗാനം കേട്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്നത്. തന്റെ പാട്ട് ഇത്രയും ദൂരെയുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് ഇത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയൊരു ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് തോന്നിയതെന്ന് താരം വികാരാധീനനായി പറഞ്ഞു.
ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജയറാമും ഉർവശിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'പരിമളം ആൻഡ് കോ'. പാണ്ടിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസിനെത്തുന്നത്. യോഗി ബാബു, മിഷ്കിൻ, സാൻഡി, സഞ്ജന കൃഷ്ണമൂർത്തി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
