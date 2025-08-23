Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Celebrities
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 4:09 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 4:09 PM IST

    ധോണിയു​ടെ ഹമ്മർ വൈറലാവുന്നു

    former indian captian, hummer, indian military, fighter jet, ഹമ്മർ, ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്, ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി, ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ
    ടീം ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ​മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി ഇന്റർനാഷനൽ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സജീവചർച്ചകളിൽ ധോണിയുണ്ട് എന്നതാണ്. എന്തായാലും റാഞ്ചിയുടെ റോഡുകളിലൂ​​ടെ തന്റെ പുതുതായി മോഡിപിടിപ്പി​ച്ചിറക്കിയ ഹമ്മറുമായുള്ള യാത്ര സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയാണ്.

    നാൽപത്തിനാല് വയസ്സായെങ്കിലും ഐ.പി.എല്ലിൽ സജീവമാവുകയാണ് അ​ദ്ദേഹം. ചെന്നൈ സൂപ്പർകിങ്സിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‍വാദിന് കൈമാറിയ ശേഷവും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കുറച്ച് മൽസരങ്ങളിൽ നായകത്വം വഹിക്കേണ്ടിവന്നു.

    ധോണിയു​ടെ ഹമ്മറി​ന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട സവിശേഷത ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ തീമിലാണ് പെയിന്റിങ്ങുകളുള്ളത്. സേനയുടെ യുദ്ധവിമാനവും ടാങ്കുകളും സൈനികരുമടങ്ങുന്നതാണ് ഡിസൈനിലുള്ളത്. മിലിട്ടറി പച്ചനിറവും മണ്ണിന്റെ നിറവും ചേർന്നുള്ളതാണ് ധോണിയുടെ ഹമ്മർ.

    TAGS:ranchiMS Dhonifighter jetIndian captainFormer indian captainhummer
    News Summary - Dhoni's Hummer goes viral
