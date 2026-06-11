ഹോഗ്വാർട്സ് ഓർമകൾ പുതുക്കി ഹാരി പോട്ടറും ഡ്രാകോ മാൽഫോയും; നൊസ്റ്റാൾജിയ തലക്ക് പിടിച്ചെന്ന് ആരാധകർ, ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

ഹോഗ്വാർട്സ് ഓർമകൾ പുതുക്കി ഹാരി പോട്ടറും ഡ്രാകോ മാൽഫോയും; നൊസ്റ്റാൾജിയ തലക്ക് പിടിച്ചെന്ന് ആരാധകർ, ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹാരി പോട്ടർ ആരാധകർക്ക് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഡാനിയൽ റാഡ്ക്ലിഫും ടോം ഫെൽട്ടണും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു. 2026ലെ പ്രശസ്തമായ ടോണി അവാർഡ്സിന് ശേഷമുള്ള ആഫ്റ്റർ പാർട്ടിയിലാണ് ഹാരി പോട്ടറായും ഡ്രാക്കോ മാൽഫോയായും വെള്ളിത്തിരയിൽ വിസ്മയം തീർത്ത ഈ പ്രിയ താരങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുമിച്ച് കാമറക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. ഇവരുടെ ഒത്തുചേരലിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനകം തന്നെ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു.
ദ കാർലൈലിൽ ജോൺ ഗോറും റിക്ക് മിരാമോണ്ടസും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ആഫ്റ്റർ പാർട്ടിയിലായിരുന്നു താരങ്ങളുടെ ഈ അപൂർവ്വ കൂടിക്കാഴ്ച. ഹോഗ്വാർട്സിലെ ബദ്ധവൈരികളായിരുന്ന ഹാരിയും ഡ്രാക്കോയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കെട്ടിപ്പിടിച്ചും ചിരിച്ചും ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തത് കണ്ട ആരാധകർ വലിയ ആഘോഷത്തോടെയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
'എവരി ബ്രില്യന്റ് തിങ്' എന്ന നാടകത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ടോണി അവാർഡ്സിന്റെ 'ബെസ്റ്റ് ലീഡിങ് ആക്ടർ' നാമനിർദേശം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഡാനിയൽ റാഡ്ക്ലിഫ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. മുമ്പ് 'മെറിലി വി റോൾ എലോങ്' എന്ന സ്റ്റേജ് പ്രൊഡക്ഷനിലെ പ്രകടനത്തിന് റാഡ്ക്ലിഫ് പ്രശസ്തമായ ടോണി അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത്, ടോം ഫെൽട്ടൺ നിലവിൽ ബ്രോഡ്വേ നാടകമായ 'ഹാരി പോട്ടർ ആൻഡ് ദ കേസ്ഡ് ചൈൽഡ്' എന്ന നാടകത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലാണ്. ഇതിൽ തന്റെ ഐക്കോണിക് കഥാപാത്രമായ ഡ്രാക്കോ മാൽഫോയായി തന്നെയാണ് ഫെൽട്ടൺ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തുന്നത്.
ഈ വർഷത്തെ ടോണി അവാർഡ്സിൽ ഈ നാടകത്തിന് നാമനിർദേശങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഫെൽട്ടന്റെ മികച്ച പ്രകടനം കാരണം നാടകത്തിന്റെ റൺ രണ്ടുതവണ നീട്ടുകയും ഈ വർഷം നവംബർ വരെ അദ്ദേഹം ഷോയുടെ ഭാഗമായി തുടരുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രോഡ്വേ നാടകങ്ങളിലേക്ക് താൻ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണം തന്റെ മുൻ സഹപ്രവർത്തകനായ ഡാനിയൽ റാഡ്ക്ലിഫ് ആണെന്ന് ടോം ഫെൽട്ടൺ അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രശസ്തമായ 'ഗുഡ് മോർണിങ് അമേരിക്ക' എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ, താൻ നാടകരംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി റാഡ്ക്ലിഫിൽ നിന്ന് ചില സുപ്രധാന ടിപ്പുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായും ഫെൽട്ടൺ ഓർത്തെടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന 'മെറിലി വി റോൾ എലോങ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സ്ക്രീനിങ്ങിനിടയിലും ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. സിനിമക്ക് ശേഷവും ഇരുവരും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സൗഹൃദം സിനിമാ ലോകത്തും വലിയ ചർച്ചയാണ്. പഴയ താരങ്ങളുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ വാർത്തകൾക്കിടയിലും 'വിസാർഡിങ് വേൾഡ്' അതിന്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പ്രശസ്തമായ ഹാരി പോട്ടർ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഇപ്പോൾ എച്ച്.ബി.ഒ മാക്സ് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയായി തിരിച്ചെത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
പുതിയ പരമ്പരയിൽ ഡൊമിനിക് മക്ലാഫ്ലിൻ ഹാരി പോട്ടറായും, അരബെല്ല സ്റ്റാന്റൺ ഹെർമിയോണി ഗ്രേഞ്ചറായും, അലസ്റ്റെയർ സ്റ്റൗട്ട് റോൺ വീസ്ലിയായും വേഷമിടും. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പരമ്പര പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
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