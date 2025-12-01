Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Dec 2025 9:45 AM IST
    date_range 1 Dec 2025 9:45 AM IST

    കന്നട ഹാ​സ്യ ന​ട​ൻ എം.​എ​സ്. ഉ​മേ​ഷ് അ​ന്ത​രി​ച്ചു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​ശ​സ്ത ഹാ​സ്യ ന​ട​ൻ എം.​എ​സ്. ഉ​മേ​ഷ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കി​ഡ്വാ​യ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ചു. അ​ർ​ബു​ദ​രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് അ​ന്ത്യം. 80 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. 1945 ഏ​പ്രി​ൽ 22ന് ​മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ എ.​എ​ൽ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​യ്യ​യു​ടെ​യും ന​ഞ്ച​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി ജ​നി​ച്ച ഉ​മേ​ഷ് ക​ന്ന​ട നാ​ട​ക-​സി​നി​മ​യു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഹാ​സ്യ ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​തു​ല്യ​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഭാ​വ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും കോ​മി​ക് ടൈ​മി​ങ്ങും - ‘‘അ​യ്യ​യ്യോ ഇ​വ്രു ന​ന്നാ അ​പാ​ർ​ഥ മാ​ഡ് കൊ​ണ്ട​ബി​ട്ര​ല്ലാ... നാ​നീ ബേ​ക്കു ആ​ന്റ ഹാ​ഗെ മാ​ഡ്‌​ലി​ല്ല...’’, ‘‘ഹെ​ൽ​കൊ​ള്ളോ​നാ ആ​ന്ദ്രേ ന​ന്നാ ഹെ​ന്തി കൂ​ടാ ഊ​ര​ല്ലി​ൽ​വേ...’’ - എ​ന്നി​വ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ന്ന​ട സി​നി​മ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ടം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നാ​ട​ക​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന ഉ​മേ​ഷ് ആ​ഴ​ത്തി​ലുള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലോ​ടെ ബാ​ല​വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു,

    മു​തി​ർ​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ റോ​ക്ക് ഷു​ഗ​ർ പോ​ലു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു, അ​ത് രം​ഗ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. കെ. ​ഹി​ര​ണ്ണ​യ്യ മി​ത്ര മ​ണ്ഡ​ലി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച എ.​എ​ൻ. കൃ​ഷ്ണ​റാ​വു​വി​ന്റെ ജ​ഗ​ജ്യോ​തി ബ​സ​വേ​ശ്വ​ര എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ ബി​ജ്ജാ​ല രാ​ജാ​വി​ന്റെ മ​ക​നാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷം. നേ​ര​ത്തേ ബാ​ല​താ​ര​മാ​യി നി​ര​വ​ധി നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദ​ശാ​വ​താ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ഹ്ലാ​ദ​നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് മാ​സ്തി വെ​ങ്കി​ടേ​ശ അ​യ്യ​ങ്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 10 രൂ​പ പ്ര​തി​ഫ​ലം ല​ഭി​ച്ച​ത് ഗു​ബ്ബി വീ​ര​ണ്ണ​യു​ടെ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച ഗു​ബ്ബി വീ​ര​ണ്ണ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    എം.​സി. മ​ഹാ​ദേ​വ സ്വാ​മി​യു​ടെ ക​ന്ന​ട തി​യ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ബാ​ല​താ​ര​മാ​യും ഉ​മേ​ഷ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഭി​ന​യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നി​ര​വ​ധി സം​ഗീ​തോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്രാ​വീ​ണ്യം നേ​ടി. മാ​സ്റ്റ​ർ ഹി​ര​ണ്ണ​യ്യ​യു​ടെ ട്രൂ​പ്പി​ൽ പി​യാ​നോ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യും സ്കെ​ച്ച് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റാ​യും എ​ൻ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​മൂ​ർ​ത്തി​യു​ടെ നാ​ട​ക ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഹാ​ർ​മോ​ണി​യം വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി. ഗാ​യ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ക​ഥാ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ മു​നി​താ​യി എ​ന്ന ആ​ന്തോ​ള​ജി ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ ‘തി​മ്മ​റാ​യി’ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച സ​ഹ​ന​ട​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. 1994ൽ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​ട​ക അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡും 1997ൽ ​സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡും നേ​ടി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യാ​യ ബ​ന്ന​ദ ഘ​ണ്ടെ​ക്ക് വി​ശ്വേ​ശ്വ​ര​യ്യ പ്ര​തി​ഷ്ഠാ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ചു. സി​നി​മ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​യെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര വ്യ​വ​സാ​യം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ക​ന്ന​ട നാ​ട​ക​രം​ഗ​ത്തും സി​നി​മ​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​മാ​ണ് ഉ​മേ​ഷി​ന്റെ വി​യോ​ഗം.

    TAGS:dramacomediankannada filmpasses awaycelebrity news
