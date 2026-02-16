വഞ്ചനാക്കുറ്റം: നിർമാതാവ് ഷംനാസുമായി സമവായ ചർച്ചക്കില്ലെന്ന് നിവിൻ പോളി

വഞ്ചനാക്കുറ്റം: നിർമാതാവ് ഷംനാസുമായി സമവായ ചർച്ചക്കില്ലെന്ന് നിവിൻ പോളിtext_fields
കൊച്ചി: നിര്മാതാവ് പി.എസ് ഷംനാസുമായുള്ള തര്ക്കത്തിൽ സമവായ ചർച്ചക്ക് ഇല്ലെന്ന് നടന് നിവിന് പോളി. സമവായ ചര്ച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാന് ഹൈകോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വഞ്ചനാക്കുറ്റം ചുമത്തിയ കേസിലെ സമവായ ചര്ച്ച നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് നടൻ പറഞ്ഞു. കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും വിധം രേഖകള് ഹാജരാക്കി നടന് നിവിന് പോളിക്കെതിരെ പരാതി നല്കിയ നിര്മാതാവ് പി.എ ഷംനാസിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
ആക്ഷന് ഹീറോ ബിജു-2 എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2023ല് നിവിന് പോളി, സംവിധായകന് എബ്രിഡ് ഷൈന്, തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ഷംനാസ് എന്നിവര് ഒപ്പിട്ട കരാറില് സിനിമയുടെ എല്ലാത്തരം അവകാശങ്ങളും നിവിന് പോളിയുടെ നിർമാണ കമ്പനിയായ പോളി ജൂനിയറിനായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം മറച്ച് വെച്ച് ഫിലിം ചേംബറില് നിന്നും ചിത്രത്തിന്റെ പേരിന്റെ അവകാശം ഷംനാസ് സ്വന്തമാക്കി. ഇതിനായി നിവിന് പോളിയുടെ ഒപ്പ് വ്യാജമായി ചേര്ത്ത രേഖ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. ഫിലിം ചേംബറില് നിന്നും കിട്ടിയ രേഖ ഹാജരാക്കി സിനിമയുടെ പൂര്ണ അവകാശം തനിക്കാണെന്ന് ഷംനാസ് വൈക്കം കോടതിയില് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
തുടർന്ന് പോളി ജൂനിയര് കമ്പനി, ചിത്രത്തിന്റെ ഓവര്സീസ് അവകാശം താനറിയാതെ മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് നല്കിയെന്നും ചിത്രത്തിന്റെ അവകാശം തനിക്കാണെന്നും കാണിച്ച് ഷംനാസ് നൽകിയ പരാതിയില് നിവിന് പോളിക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനായി കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും വിധം രേഖകളാണ് ഹാജരാക്കിയതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട കോടതി ഷംനാസിനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. നിവിന് പോളിക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആര് ഇടാന് ഉത്തരവിട്ട അതേ കോടതിയാണ് ആ വിധി കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിലൂടെ നേടിയതാണെന്ന പ്രാഥമിക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഷംനാസിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പിൽ പുതിയ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
