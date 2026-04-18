    Posted On
    date_range 18 April 2026 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 18 April 2026 3:12 PM IST

    കൊച്ചിയുടെ മനം കവർന്ന് ബോ​ളി​വു​ഡ് സം​ഗീ​ത​ജ്ഞൻ അമീൻ ഖാൻ

    കൊച്ചിയുടെ മനം കവർന്ന് ബോ​ളി​വു​ഡ് സം​ഗീ​ത​ജ്ഞൻ അമീൻ ഖാൻ
    അ​മീ​ൻ ഖാ​ൻ, മെ​ഹ്താ​ബ് അ​സീം, സാ​ദി​ഖ് സാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ക്കു​ന്നു

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: കൊ​ച്ചി​യി​ലെ സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന് ബോ​ളി​വു​ഡ് സം​ഗീ​ത​ജ്ഞൻ അ​മീ​ൻ ഖാ​ൻ. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് മെ​ല​ഡി​യും കൊ​ച്ചി​ൻ മ്യൂ​സി​ക് സോ​ണും സം​യു​ക്ത​മാ​യി കൊ​ച്ച​ങ്ങാ​ടി എം.​ജെ. സ​ക്ക​രി​യ സേ​ട്ട് ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യി​ലാ​ണ് അ​മീ​ൻ ഖാ​ൻ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സം​ഗീ​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​ണ​ങ്ങ​ൾ മീ​ട്ടി​യും ആ​സ്വാ​ദ​ക​രു​ടെ മ​ന​സി​ൽ കു​ളി​ർ​മ​ഴ പെ​യ്യി​ച്ച​ത്. 15 ഓ​ളം വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​പോ​ലെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള അ​മീ​ൻ ഖാ​ൻ നി​ര​വ​ധി ബോ​ളി​വു​ഡ് സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഷോ​ലേ എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ ടൈ​റ്റി​ൽ ഗാ​ന ഗി​റ്റാ​ർ, മാ​ൻ​ഡ​ലി​ൻ, ഫ്ലൂ​ട്ട് എ​ന്നീ വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്, പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക മെ​ഹ്താ​ബ് അ​സീ​മി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് ‘എ​ക് പ്യാ​ർ​ക്ക ന​ഗ്മാ​ഹേ’ എ​ന്ന യു​ഗ്മ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ച്​ ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി​യു​ടെ സു​ഹാ​നി രാ​ത് ഡ​ൽ​ചു​ക്കി എ​ന്ന ഗാ​നം അ​മീ​ൻ ഖാ​ൻ ആ​ല​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നീ​ണ്ട ക​ര​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. സാ​ദി​ഖ് സാ​ജ്, സി​റാ​ജ്, സ്വാ​ലി​ഹ, ആ​ലി​യ, ന​ബീ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് കെ.​ജെ.​ആ​ൻ​റ​ണി, സ​മ​ദ് റാ​ക്ക്, ഷ​ക്കീ​ൽ സേ​ട്ട്, വി.​വൈ നാ​സ​ർ, ആ​ത്മാ​ന​ന്ദ​റാ​വു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:KochiLyricistmattancheriBollywood
    News Summary - Bollywood lyricist Amin Khan captivates Kochi
    Similar News
    Next Story
