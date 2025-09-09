Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    9 Sept 2025 12:58 AM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 1:42 PM IST

    സനൽ കുമാർ ശശിധരന് ജാമ്യം; ‘ഏഴു വർഷമായി നടിയുമായി പ്രണയത്തിലാണ്...’

    ‘നടിയെ ഒരു മാഫിയ തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു’
    sanal kumar sasidharan
    കൊച്ചി: നടിയുടെ പരാതിയിൽ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞുവെച്ച് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സംവിധായകൻ സനൽ കുമാർ ശശിധരന് ജാമ്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എളമക്കര പൊലീസ് മുംബൈയിലെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സനലിനെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

    ന​ടി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സിന്‍റെ ലു​ക്ക് ഔ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കവെയാണ് സനലിനെ മും​ബൈ പൊ​ലീ​സ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ത​ട​ഞ്ഞു​വെച്ച​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് മും​ബൈ​യി​ലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്. പൊലീസ് ത​ട​ഞ്ഞ വിവരം സ​ന​ൽ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ക്കുകയായിരുന്നു. ത​ന്നെ തടഞ്ഞുവെച്ചതിന്റെ കാരണം അറിയില്ല എന്നും ഭക്ഷണമോ കുടിവെള്ളമോ നൽകിയില്ല എന്നും സനൽ കുമാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.

    നടി ഒരു സംഘത്തിന്‍റെ പിടിയിലാണെന്നും തനിക്കെതിരെ മാത്രമല്ല, ആരാണോ അവരുമായി മാനസികമായി അടുപ്പത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്കെതിരെയെല്ലാം കേസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നും ജാമ്യം ലഭിച്ച ശേഷം സനൽ കുമാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അവരെ തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാഫിയയുണ്ട്. ആ മാഫിയയാണ് ഈ കേസിന് പിന്നിലുള്ളത്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ലൗ റിലേഷൻഷിപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏഴു വർഷമായി ഞങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണ്. മൂന്നര വർഷമായി ഞാനിത് തുറന്നുപറയുന്നു. ഇതൊന്നും അവരോട് ആരും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഞാൻ രണ്ടുതവണ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, എനിക്കെതിരെ ഇ-മെയിൽ വഴി അയച്ച പരാതിയിൽ മൊഴി പോലും എടുക്കാതെ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു -സനൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.

    ജ​നു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് ന​ടി​യെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ​ല്യം ചെ​യ്തു എ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​ള​മ​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

