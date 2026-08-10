ചെന്നൈയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ മകൻ എ.ആർ. അമീന് പരിക്ക്

ചെന്നൈയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ മകൻ എ.ആർ. അമീന് പരിക്ക്text_fields
ചെന്നൈ: പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ മകനും ഗായകനുമായ എ.ആർ. അമീന് ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്ക്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഗിണ്ടിയിലെ കതിർപാറ ഫ്ലൈഓവറിന് സമീപം അമീൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും മറ്റൊരു വാഹനം തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഇരുവർക്കും ചെറിയ പരുക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതും വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായതും കുടുംബത്തിനും ആരാധകർക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസകരമായി.
കോയമ്പേട്ടിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. സൈഡ് റോഡിൽ നിന്നും പ്രധാന റോഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിച്ച വാഹനം അമീൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ അമീനെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരെയും ഉടൻ തന്നെ കാവേരി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. പരുക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാവരും സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഗീത ലോകത്ത് പിതാവിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സ്വന്തമായൊരു മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അമീൻ. 2015-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മണിരത്നം ചിത്രത്തിലൂടെ പിന്നണി ഗായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നീട് വിവിധ ഭാഷകളിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. പിതാവിനൊപ്പം നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര സംഗീത കച്ചേടങ്ങളിലും അമീൻ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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