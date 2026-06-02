‘10 ലക്ഷം മരങ്ങൾ നടൂ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തുവരാം’; കലാമിന്റെ വാക്ക് പാലിച്ച് വിവേക് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് 33 ലക്ഷം മരങ്ങൾ!text_fields
സിനിമയിലെ തമാശകളിലൂടെ തമിഴ് നടൻ വിവേക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ചിരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അതിലപ്പുറം, ഈ ലോകത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ആ ഹരിത ദൗത്യമാണ്. വെറുമൊരു താരമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം, മറിച്ച് പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു.
2010ലാണ് വിവേകിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ആ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾ കലാം വിവേകിനെ നേരിൽ കണ്ടു. വിവേകിന്റെ സിനിമകളിലെ സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള ഹാസ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ‘എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു സാമൂഹിക സേവനം ഏറ്റെടുത്തുകൂടാ?’ എന്ന് കലാം ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യം വിവേകിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ലക്ഷ്യമായി മാറി. അന്ന് കലാം ഒരു വെല്ലുവിളി കൂടി നൽകി. ‘10 ലക്ഷം മരങ്ങൾ നടൂ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തുവരാം’.
ആ വെല്ലുവിളി വിവേക് ഏറ്റെടുത്തു. വെറും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 13 ലക്ഷം തൈകളാണ് അദ്ദേഹം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത്. 'ഗ്രീൻ കലാം' എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. 2011ൽ താനെ ചുഴലിക്കാറ്റ് തകർത്ത കടലൂരിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഡോ. കലാം നേരിട്ടെത്തി വിവേകിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു കോടി മരങ്ങൾ നടുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടന്നുനീങ്ങുകയായിരുന്നു.
തന്റെ മകൻ പ്രസന്നയുടെ വിയോഗശേഷം സായ് പ്രസന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ വഴിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും. സിനിമയിൽ തിളങ്ങിനിന്നിട്ടും, പലപ്പോഴും മരങ്ങൾ നടുന്ന പരിപാടികൾക്കായി അദ്ദേഹം സിനിമകൾ പോലും ഒഴിവാക്കി. ‘ഒരു ആശയത്തെ ജീവിതമാക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, അതിൽ ജീവിക്കുക’ എന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു വിവേക്. ആഗോളതാപനത്തിനെതിരെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെയും പുതുതലമുറക്ക് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പകർന്നുനൽകിയത്.
2021ൽ ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്നായിരുന്നു വിവേകിന്റെ അന്ത്യം. എങ്കിലും അദ്ദേഹം വിതച്ച വിത്തുകൾ ഇന്നും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും മാനേജരുമായ സെൽ മുരുകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ 'ഗ്രീൻ കലാം' പദ്ധതി ഇന്നും സജീവമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വൈഭവ് റെഡ്ഡി, ആത്മിക തുടങ്ങിയ നിരവധി താരങ്ങൾ വിവേകിന്റെ ഓർമക്കായി ഇന്നും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ അഭിനയത്തിലൂടെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ തമാശയാക്കി മാറ്റിയ വിവേക്, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആ തമാശകൾക്കപ്പുറം ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമകൾ ഇന്നും മരങ്ങളായി പച്ചപിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register