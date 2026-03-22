'നിങ്ങൾ പുരുഷ താരങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അതേ നീതിയും മാന്യതയും നടിമാരോടും കാണിക്കണം' അനുഷ്ക ഷെട്ടിയുടെ വിവാഹ കിംവദന്തികൾക്കെതിരെ നടിയുടെ ടീം

'നിങ്ങൾ പുരുഷ താരങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അതേ നീതിയും മാന്യതയും നടിമാരോടും കാണിക്കണം' അനുഷ്ക ഷെട്ടിയുടെ വിവാഹ കിംവദന്തികൾക്കെതിരെ നടിയുടെ ടീംtext_fields
അനുഷ്ക ഷെട്ടിയുടെ പേരിൽ വീണ്ടും ഓൺലൈനിൽ നിരവധി വിവാഹ ഗോസിപ്പുകൾ പ്രചരിക്കുകയാണ്. നടി ഒരു ബിസിനസുകാരനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ അടുത്തിടെയാണ് ചർച്ചാവിഷയമായത്. ഇതിൽ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നടിയുടെ ടീം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിപ്പ് പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി നിഷേധിച്ചു.
മാധ്യമ ഊഹാപോഹങ്ങളെ തള്ളി മാർച്ച് 17നാണ് അനുഷ്ക ഷെട്ടിയുടെ ടീം പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്. 'അനുഷ്ക ഷെട്ടിയുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളോടും പേജുകളോടും, ഒരാളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം ദൈനംദിന തലക്കെട്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നതും അനുമാനിക്കുന്നതും ആവർത്തിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും പത്രപ്രവർത്തനമല്ല. അത് സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്' കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
'വസ്തുതകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവരുടെ പ്രായത്തിൽ അനാവശ്യമായ സ്ഥിരീകരണം വരുത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ നിരാശാജനകം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പോസ്റ്റുകളിലും '44' എന്നത് വിവാദപരമായ രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പരാമർശം പ്രായത്തെ അപമാനിക്കുന്നതാണ്. പ്രായം കൂടുന്നത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ, പുരുഷ അഭിനേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഊർജ്ജം എവിടെയാണ്? സ്ത്രീകൾക്ക് അത് എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?'
'പി.ആർ സൈറ്റുകളെയോ സ്ഥിരമായ സോഷ്യൽ മീഡിയെയോ ആശ്രയിക്കാതെ, അന്തസ്സോടെയും കഴിവോടെയും നന്മയോടെയുമാണ് അനുഷ്ക ഷെട്ടി തന്റെ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുത്തത്. സ്വകാര്യവും മാന്യവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അവരെപ്പോലുള്ള ഒരാളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അന്യായമാണ്. എല്ലാവരും 24/7 പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ജീവിതം കാഴിച്ചവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വിവാഹം വളരെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. അതൊരു ബ്രേക്കിങ് ന്യൂസും ട്രെൻഡിങ്ങുമല്ല. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ തുടർച്ചയായി കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവ പങ്കിടുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ മോശമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുക. അതിരുകളെ ബഹുമാനിക്കുക. പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധിക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, നിങ്ങൾ പുരുഷ താരങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അതേ നീതിയും മാന്യതയും നടിമാരോടും കാണിക്കുക' നടിയുടെ ടീം കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register