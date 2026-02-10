Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 10 Feb 2026 12:48 PM IST
    date_range 10 Feb 2026 12:48 PM IST

    'ജമ്മു കശ്മീരിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിലോ? പ്രമോഷൻ വിവാദത്തിൽ ബിജു മേനോനെ പിന്തുണച്ച് അനൂപ് മേനോൻ

    ജമ്മു കശ്മീരിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിലോ? പ്രമോഷൻ വിവാദത്തിൽ ബിജു മേനോനെ പിന്തുണച്ച് അനൂപ് മേനോൻ
    സിനിമ പ്രമോഷനുകളിൽ നടൻ ബിജു മേനോൻ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ വിമർശിച്ച് എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമായ ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നടന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു. ബിജു മേനോന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഒരു നിർമാതാവിന് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രതിബദ്ധതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നടൻ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു.

    ഇപ്പോഴിതാ, നടനും സംവിധായകനുമായ അനൂപ് മേനോൻ വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രൊമോഷണൽ പ്രതിബദ്ധത സിനിമ കരാറുകളുടെ ഭാഗമാകാമെങ്കിലും, ഈ കരാറുകളിൽ സാധാരണയായി പ്രമോഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തീയതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെന്ന് അനൂപ് മേനോൻ പറഞ്ഞു. 'ആ സമയത്ത് നടൻ ജമ്മു കശ്മീരിൽ പത്ത് ദിവസം ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടത്തുകയാണെങ്കിലോ? ആ സമയത്ത് ആ നടൻ അവിടെയല്ലേ ഉണ്ടാകേണ്ടത്?' എന്ന് അനൂപ് ചോദിച്ചു.

    നിർമാതാക്കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്തേക്കില്ലെന്നും അനൂപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അഭിനേതാക്കളും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലുമാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിർമ്മാതാക്കളും കലാകാരന്മാരും തമ്മിൽ ഇത്രയും സഹവർത്തിത്വപരമായ ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, എല്ലാ കലാകാരന്മാരും പ്രമോഷനുകൾക്കായി വരുമെന്നും അനൂപ് വിശദീകരിച്ചു.

    എന്നാൽ, ബിജു മേനോൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണയായി പ്രമോഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാത്ത താരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ മാറിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ചില താരങ്ങൾക്കും സമാനമായ പരാതികൾ നേരത്തെ ഉയർന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ, സിനിമ സംഘടനകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കർശനമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണെന്നാണ് വിവരം.

