Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 11:40 AM IST

    ‘‘ഹാ​പ്പി ബ​ർ​ത്ത് ഡേ ​ബി​ഗ് ബി’’

    ‘‘ഹാ​പ്പി ബ​ർ​ത്ത് ഡേ ​ബി​ഗ് ബി’’
    Listen to this Article

    ​എ​ൺ​പ​ത്തി​മൂ​ന്നാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ, പി​റ​ന്നാ​ൾ പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ ‘ജ​ൽ​സ’​ക്കു പു​റ​ത്തു വ​ന്ന് ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ബി​ഗ് ബി. ​പൂ​ക്ക​ളും പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും കൈ​യി​ലേ​ന്തി, മും​ബൈ ജൂ​ഹു​വി​ലെ വ​സ​തി​യാ​യ ജ​ൽ​സ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​ത​ന്നെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ, പൈ​ജാ​മ കു​ർ​ത്ത​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ​യും ഓ​റ​ഞ്ചും ക​ല​ർ​ന്ന ജാ​ക്ക​റ്റ​ണി​ഞ്ഞ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ബോ​ളി​വു​ഡി​ന്റെ ബി​ഗ് ബി, ​എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും കൂ​പ്പു​കൈ അ​ഭി​വാ​ദ്യം നേ​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ​ചെ​റു​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​റി​ഞ്ഞു ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പൂ​ക്ക​ൾ എ​റി​ഞ്ഞു​ന​ൽ​കി​യും കൈ​വീ​ശി അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തും ആ​രാ​ധ​ക​രും സ്നേ​ഹാ​ശം​സ കൈ​മാ​റി.

    ബോ​ളി​വു​ഡി​ന്റെ കാ​ര​ണ​വ​ർ​ക്ക് പി​റ​ന്നാ​ൾ ആ​​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന് ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​രാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റി​പ്പു​ക​ളി​ട്ട​ത്. ശ​ത്രു​ഘ്ന​ൻ സി​ൻ​ഹ​മു​ത​ൽ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ക്ത​ർ ഹി​ന്ദി സി​നി​മ​യി​ലെ വി​വി​ധ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ‘ഫോ​റെ​വ​ർ റോ​ക്സ്റ്റാ​ർ’ എ​ന്നാ​ണ് ന​ടി കാ​ജോ​ൾ വി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ഭി​ന​യ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ ബ​ച്ച​ന്റെ വ​ൻ​കി​ട പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ള​ട​ക്കം റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

