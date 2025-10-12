Begin typing your search above and press return to search.
    120 കോടിയുടെ വീട്, ആഴ്ചയിൽ 25 കോടി പ്രതിഫലം; അമിതാഭ് ബച്ചന്‍റെ ആസ്തിയും വരുമാനവും ഇങ്ങനെ

    അമിതാഭ് ബച്ചൻ

    Listen to this Article

    ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മുഖമാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ. 83ാം വയസ്സിലും അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും പ്രതീകമായി തുടരുന്നു. പ്രായം കൂടുംതോറും അമിതാഭ് ബച്ചൻ കൂടുതൽ ശക്തനാകുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 3600 കോടി രൂപയാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം അദ്ദേഹം 350 കോടി രൂപ സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നികുതിദായകരിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റി. സിനിമകൾ, ടെലിവിഷൻ, അംഗീകാരങ്ങൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം ഒഴുകുന്നത്.

    മുംബൈയിലെ ജുഹുവിലുള്ള ജൽസയാണ് ബച്ചൻ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ വീട്. നിർമാതാവ് രമേശ് സിപ്പിയാണ് ഇത് സമ്മാനിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ജൽസയുടെ മൂല്യം 100-120 കോടി രൂപ വരെയാകുമെന്നാണ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, അടുത്തിടെ അമിതാഭ് അലിബാഗിൽ ഏകദേശം 6.6 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്ലോട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    കോൻ ബനേഗ ക്രോർപതി(കെ.ബി.സി)യുടെ അവതാരകനായി എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എപ്പിസോഡിന് 25 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു പ്രതിഫലം. ഷോ വൻ വിജയമായതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീസ് ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചു. കെ.ബി.സി സീസൺ 17ന്, ഒരു എപ്പിസോഡിന് അഞ്ച് കോടി അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഷോ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് തവണ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, കെ.ബി.സിയിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴ്ചയിൽ വരുമാനം 25 കോടി രൂപയാണ്.

    ഒരു സിനിമക്ക് ശരാശരി ആറ് കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങുന്നത്. ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പോലുള്ള വലിയ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് 8-10 കോടി രൂപ വരെ അദ്ദേഹം പ്രതിഫലം വാങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ബ്രാൻഡുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സെലക്ടീവാണ് താരം. ഒരു കാമ്പയിനിന് അഞ്ച് മുതൽ 15 കോടി വരെ അദ്ദേഹം ഈടാക്കുന്നതായും, തന്റെ സത്യസന്ധതയുമായും പ്രതിച്ഛായയുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നവയെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം പിന്തുണക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

    News Summary - Amitabh Bachchan’s net worth and earnings
