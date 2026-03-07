Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 7 March 2026 4:34 PM IST
    date_range 7 March 2026 4:34 PM IST

    അല്ലു സിരീഷിന്‍റെ വിവാഹത്തിനെത്തി തെന്നിന്ത്യൻ താര നിര; വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് രാം ചരൺ

    അല്ലു സിരീഷിന്‍റെ വിവാഹത്തിനെത്തി തെന്നിന്ത്യൻ താര നിര; വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് രാം ചരൺ
    അല്ലു സിരിഷ്, നയനിക, നയനിക റെഡ്ഡി, സൂര്യ, അല്ലു അർജുൻ

    അല്ലു അർജുന്റെ സഹോദരനും നടനുമായ അല്ലു സിരീഷിന്‍റെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. അല്ലു സരീഷും നയനിക റെഡ്ഡിയും മാർച്ച് 6നാണ് ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് വിവാഹിതരാകുന്നത്. തെലുങ്കു ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ചടങ്ങുകൾക്കുശേഷം ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അണിനിരന്ന വിവാഹ റിസപ്ഷനും നടന്നിരുന്നു.

    വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്ന വിവാഹ ആഘോഷത്തിൽ സൂര്യ, ലോകേഷ് കനകരാജ്, നടന്മാരായ വെങ്കിടേഷ്, റാഷി ഖന്ന, സിരീഷിന്‍റെ അമ്മാവൻ പവൻ കല്യാൺ, ഭാര്യ അന്ന ലെഷ്‌നേവ, കസിനായ വരുൺ തേജ്, ഭാര്യ ലാവണ്യ ത്രിപാഠി, സായ് ദുർഘാ തേജ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ സിരീഷും നയനികയും ഏറെ നാളത്ത പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് വിവാഹിതരാകുന്നത്. അല്ലു സിരിഷിന്‍റെ കസിനും തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുമായ രാം ചരൺ ആണ് വിവാഹത്തിലെ ആദ്യ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്.

    കുടുംബ വസതിയിൽ നടന്ന പെല്ലി കൊഡുകു ചടങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുത്ത രശ്മിക മന്ദാനയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുമായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം. ഇരുവരും വിവാഹശേഷം ഒന്നിച്ചു പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ പരിപാടിയായിരുന്നു അത്.

    നിർമാതാവ് അല്ലു അരവിന്ദിന്റെ ഇളയ മകനാണ് അല്ലു സിരീഷ്. ഗൗരവം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ നായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. രാധ മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ യാമി ഗൗതമായിരുന്നു നായിക. തെലുങ്കിലും തമിഴിലും ഒരേസമയം ഗൗരവം ചിത്രീകരിച്ചു.

    2017ൽ മോഹൻലാൽ നായകനായ 1971: ബിയോണ്ട് ബോർഡേഴ്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അല്ലു സിരിഷ് മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. അല്ലു സിരീഷ് അവസാനമായി പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് ഫാന്റസി ആക്ഷൻ ചിത്രമായ ബഡ്ഡി(2024)യിലാണ്. ആര്യ അഭിനയിച്ച ടെഡി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റീമേക്കായിരുന്നു ഈ ചിത്രം.

