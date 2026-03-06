Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightസൂപ്പർസ്റ്റാറിന്‍റെ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 6 March 2026 3:15 PM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 3:15 PM IST

    സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്‍റെ ആരാധക സ്നേഹം വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു: വിവാഹാഘോഷത്തിൽ ഫാൻസിനൊപ്പം സമയം ചെലവിട്ട് അല്ലു അർജുൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്‍റെ ആരാധക സ്നേഹം വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു: വിവാഹാഘോഷത്തിൽ ഫാൻസിനൊപ്പം സമയം ചെലവിട്ട് അല്ലു അർജുൻ
    cancel

    തന്‍റെ ആരാധകരെ വെറും ആരാധകരായല്ല, മറിച്ച് തന്‍റെ 'ആർമി' എന്ന് വിളിക്കുന്ന താരമാണ് അല്ലു അർജുൻ. ദേശീയ അവാർഡ് നേട്ടം മുതൽ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡുകൾ വരെ തന്‍റെ എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആരാധകർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന താരം, വീണ്ടും അവരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സഹോദരൻ അല്ലു സിരീഷിന്‍റെ വിവാഹ റിസപ്ഷനിലേക്ക് ആരാധകരെ നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടാണ് താരം മാതൃകയായിരിക്കുന്നത്.

    അല്ലു സിരീഷും നയനിക റെഡ്ഡിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള റിസപ്ഷൻ അല്ലു സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് നടന്നത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ലളിതവും എന്നാൽ മനോഹരവുമായ ചടങ്ങായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഈ സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലും തന്‍റെ ആരാധകർക്ക് ഇടം നൽകാൻ അല്ലു അർജുൻ മറന്നില്ല.

    സാധാരണ സിനിമ താരങ്ങൾ കുടുംബവുമൊത്തുള്ള ചടങ്ങുകൾ അതീവ രഹസ്യമായും ആഡംബരമായും നടത്തുമ്പോൾ, അല്ലു അർജുൻ തന്‍റെ ആരാധകരെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവർക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത് ‌ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചടങ്ങിനെത്തിയ ആരാധകരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ ക്ഷേമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലുവിന്‍റെ വിഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. പരിപാടിക്കെത്തിയ ഓരോ ആരാധകനും അവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ താരം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

    തന്‍റെ വിജയങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ ആരാധകരാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള താരം, ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവർ തന്‍റെ കുടുംബത്തിന്‍റെ ഭാഗം തന്നെയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിനിമാ ലോകത്ത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ അല്ലു അർജുൻ എന്ന താരത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തന്‍റെ നേട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനമായ കുടുംബ നിമിഷങ്ങളിലും ആരാധകരെ ചേർത്തുനിർത്തുന്ന അല്ലു അർജുന്‍റെ വലിയ മനസ്സിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നടങ്കം പുകഴ്ത്തുകയുമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Allu Arjunwedding receptionAllu SirishAllu Arjun Fans
    News Summary - Allu Arjun Invites Fans to Allu Siris’s Pre-Wedding Reception
    Similar News
    Next Story
    X