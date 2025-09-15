‘നീ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് വളർന്നത്, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 23 വർഷങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ ; മകന് പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി അക്ഷയ് കുമാർtext_fields
ബോളിവുഡിൽ ഏറെ ആരാധകരുള്ള നടനാണ് അക്ഷയ് കുമാർ. ഇപ്പോഴിതാ മകൻ ആരവ് ഭട്ടിയയുടെ പിറന്നാളിന് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ആശംസയാണ് താരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. താനും മകനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും, അവൻ്റെ വളർച്ചയിലെ ഓരോ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മകനോടൊപ്പം തൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു എന്നും, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവനെ പിന്തുണക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവനെ പിന്തുണച്ച് താൻ എന്നും അവനോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അക്ഷയ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
‘ഹാപ്പി 23, ആരവ്! എനിക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ആളുകളെ അടിക്കാൻ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ മുതൽ ഫാഷൻ വരെ, അത്താഴ മേശയിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ വരെ, എല്ലാ ദിവസവും നീ എന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിചിത്രമായ അനുഭവമാണ്. നീ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് വളർന്നത്. എന്റെ സ്വന്തം കഥയിൽ അഭിമാനിയായ ഒരു സഹായിയായി നീ എന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 23 വർഷങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ. ഒരുപാട് സ്നേഹം' എന്നാണ് അക്ഷയ് കുമാർ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്.
ഈ പ്രത്യേക ദിവസം ഭാര്യ ട്വിങ്കിൾ ഖന്നയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരവിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘അവന് 23 വയസ്സ് തികയുന്നു. അവനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വായു പോലെയാണെന്ന് ഓർമിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കും. അടുത്ത നിശ്വാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായും ശരിയായ ഒരു ഉപമ ആയിരിക്കില്ലായിരിക്കാം. കാരണം ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിരന്തരം അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും തള്ളിവിടാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പിറന്നാൾ കുട്ടി. നിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ദയയാൽ ലോകത്തെ നിറക്കുന്നത് തുടരട്ടെ’ എന്നാണ് ട്വിങ്കിൾ ഖന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്.
