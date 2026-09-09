'ദുൽഖർ സൽമാനുമായി ഇനി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല'; കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി

'ദുൽഖർ സൽമാനുമായി ഇനി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല'; കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിtext_fields
2023-ൽ വലിയ കൊട്ടിഘോഷങ്ങളോടെയും റെക്കോർഡ് ഹൈപ്പോടെയും മലയാള സിനിമാലോകത്ത് എത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു അഭിലഷ് ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത 'കിങ് ഓഫ് കൊത്ത'. പ്രഖ്യാപനം മുതൽ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഈ ചിത്രം, 'കുറുപ്പ്' എന്ന വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ തിയറ്ററുകളിലേക്ക് ദുൽഖർ സൽമാൻ തിരിച്ചെത്തിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന നിലയിലും ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയും നിരൂപകരിൽ നിന്നും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു.
ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്ന ക്രൂരമായ ട്രോളുകളും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളായ ദുൽഖർ സൽമാനെയും നായിക ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയെയുമാണ് ഏറെയും ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഈ തിരിച്ചടി തന്റെ കരിയറിനെ എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ ബാധിച്ചുവെന്ന് നടി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ മനസ്സ് തുറന്നു. കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പല സംവിധായകരും നിർമാതാക്കളും തന്നെ പുതിയ സിനിമകളിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അതിലെ അഭിനേതാക്കൾ മാത്രം സിനിമാ സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കുറ്റക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം തന്നെ ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ചതായി താരം സൂചിപ്പിച്ചു.
ആ സമയത്ത് നേരിടേണ്ടി വന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതായിരുന്നുവെന്നും അത് തന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ പൂർണമായും തകർത്തു കളഞ്ഞുവെന്നും ഐശ്വര്യ പറയുന്നു. ആ സിനിമക്ക് ശേഷം ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഒപ്പം വീണ്ടും ഒരു ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുമോ എന്നകാര്യത്തിൽ പോലും തനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്നാണ് താരം തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ഒരു വലിയ താരത്തിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് അഭിനേതാക്കളുടെ കരിയറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ അനുഭവം.
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