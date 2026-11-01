'മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നിശബ്ദമായി കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഐശ്വര്യ, അഭിഷേകിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യയായ പങ്കാളി'; ജയ ബച്ചൻ

'മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നിശബ്ദമായി കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഐശ്വര്യ, അഭിഷേകിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യയായ പങ്കാളി'; ജയ ബച്ചൻtext_fields
അഭിഷേക് ബച്ചന്റെയും ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചന്റെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെയും കുടുംബബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കൗതുകകരമായ വിവരങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. അഭിഷേക് ബച്ചൻ തങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പങ്കുവെച്ച ആശയങ്ങളും, മരുമകൾ ഐശ്വര്യ റായിയെക്കുറിച്ച് മുൻപ് ജയ ബച്ചൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കവെ അഭിഷേക് ബച്ചൻ തന്റെയും ഐശ്വര്യയുടെയും ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം പരസ്പരമുള്ള ഒരു തുല്യ പങ്കാളിത്തമാണെന്നാണ് അഭിഷേക് വ്യക്തമാക്കിയത്. പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മകന്റെ വിവാഹശേഷം 'കോഫി വിത്ത് കരൺ' എന്ന ജനപ്രിയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് ജയ ബച്ചൻ ഐശ്വര്യ റായിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഐശ്വര്യ ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കാറില്ലെന്നും, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നിശബ്ദമായി കേട്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ടെന്നും ജയ ബച്ചൻ പറഞ്ഞു. കുടുംബവുമായി പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങിചേരാൻ ഐശ്വര്യക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഷേകിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യയായ പങ്കാളിയാണ് അവരെന്നും ജയ ബച്ചൻ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും ഐശ്വര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതവണ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശക്തയായ ഒരു സ്ത്രീയും മികച്ചൊരു അമ്മയുമാണ് ഐശ്വര്യയെന്ന് ശ്വേത ബച്ചൻ നന്ദയും മുൻപ് ഒരഭിമുഖത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.