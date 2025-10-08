Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:37 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:39 PM IST

    സൈഡ് നൽകിയില്ലെന്നാരോപിച്ച് ബസ് കാറിന് കുറുകെയിട്ടു; പരാതിയുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി നടി സനുഷ

    sanusha
    കണ്ണൂർ: ബസ് ജീവനക്കാർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി നടി സനുഷ. കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയാണ് നടി പരാതി നൽകിയത്.

    ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാത്രി 7.30ഓടെയാണ് സനുഷ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. പിതാവ് സന്തോഷും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.


    സനുഷ കാറോടിച്ചു വരവെ സൈഡ് കൊടുത്തില്ലെന്നാരോപിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് കുറുകെ കയറ്റിയിടുകയായിരുന്നത്രെ. തുടർന്ന് തന്നോട് കയർത്തു സംസാരിക്കുകയും ഫോട്ടോയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് നടി പറ‍യുന്നു. രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയില്ല. ഇതോടെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി ഉടൻ ബസ് ജീവനക്കാരെ വിളിപ്പിക്കുകയും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.

    Girl in a jacket

    TAGS:Private BusActress Sanushamisbehaving
    X