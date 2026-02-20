Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Feb 2026 12:52 PM IST
    20 Feb 2026 12:52 PM IST

    മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ക്ലാര; മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ സുമലത വിസമ്മതിച്ചതിന് കാരണം...

    മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ക്ലാര; മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ സുമലത വിസമ്മതിച്ചതിന് കാരണം...
    ക്ലാര എന്ന പേര് മലയാള സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് മറക്കാനാകുന്നതല്ല. മലയാളിയുടെ മനസിൽ മായിക്കാനാകാത്ത വിധം മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പേര്. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നായികമാരിൽ നിന്ന് ക്ലാര വളരെ വ്യത്യസ്തയായിരുന്നു. തൂവാനത്തുമ്പികളുടെ ക്ലാരയിലൂടെ നടി സുമലത മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്‍റെയും പ്രതീകമായി മാറി.

    സുമലത ഒരു മലയാളിയല്ല. ചെന്നൈയിലെ ഒരു തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അവർ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ തിസൈ മാറിയ പറവൈകൾ (1979) എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. താമസിയാതെ തന്നെ തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷകളിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.

    മലയാളത്തിലും അവരുടെ വളർച്ച അതിവേഗമായിരുന്നു. മൂർഖനിൽ ജയനൊപ്പവും നിഴൽ യുദ്ധത്തിൽ സുകുമാരനൊപ്പവും കിലുങ്ങാത്ത ചങ്ങലകളിൽ പ്രേം നസീറിനൊപ്പവും സുമലത അഭിനയിച്ചു. തുടർന്ന് നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകളിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടിയായിമാറി. നിറക്കൂട്ട്, ശ്യാമ, ന്യൂഡൽഹി എന്നിങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയുമായുള്ള അവരുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ജനപ്രീതി നേടി.

    മമ്മൂട്ടി-സുമലത കൂട്ടുകെട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരമായി മാറിയെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മമ്മൂട്ടി നായകനായ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സുമലത വിസമ്മതിച്ചു. ഡെന്നിസ് ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ഷിബു ചക്രവർത്തി എഴുതിയ അഥർവം എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നടി പിന്മാറിയത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പരീക്ഷണാത്മക ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്.

    ആ വേഷം വളരെ ഗ്ലാമറസ് ആണെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് അവർ അഥർവത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത്. പെട്ടെന്നുള്ള ഈ പിന്മാറ്റം അഥർവത്തിന്റെ നിർമാതാക്കളെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിച്ചു. ഡെന്നിസുമായി വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ആ സമയത്ത് സുമലതയും അമ്മയും ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിന്റെ കാരണം അന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കലൂർ ഡെന്നിസ് ഗൃഹലക്ഷ്മിയിൽ എഴുതി.

    പിന്നീടാണ് പിന്മാറിയതിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കഥ പുറത്തുവന്നത്. സുമലതയെ ഉദ്ദേശിച്ച കഥാപാത്രത്തിന് അൽപ്പം ഗ്ലാമറസ് ഷേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കും അമ്മക്കും അത്തരം വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഡെന്നിസിനോട് ഇത് നേരിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ, മറ്റ് ചില അസൗകര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അവർ പിന്മാറിയത്. ഒടുവിൽ സിൽക്ക് സ്മിത ആ വേഷം ചെയ്തു.

