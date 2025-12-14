Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 11:20 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 11:20 PM IST

    എട്ട് വർഷം, ഒമ്പത് മാസം, 23 ദിവസം..., ശക്തമായ കുറിപ്പ്; നിയമവിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയതെന്ന് സൂചന

    എട്ട് വർഷം, ഒമ്പത് മാസം, 23 ദിവസം..., ശക്തമായ കുറിപ്പ്; നിയമവിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയതെന്ന് സൂചന
    തൃ​ശൂ​ർ: ‘എ​ട്ട്​ വ​ർ​ഷം, ഒ​മ്പ​ത്​ മാ​സം, 23 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ... ഏ​റ്റ​വും വേ​ദ​ന​ജ​ന​ക​മാ​യ ഈ ​യാ​​ത്ര​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​മെ​ന്നോ​ണം വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്‍റെ നേ​രി​യ ക​ണി​ക കാ​ണു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ആ​റു​ പേ​ർ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്‍റെ വേ​ദ​ന​ക​ളെ നു​ണ​യെ​ന്നും ഈ ​​കേ​സ്​ കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച ക​ഥ​യെ​ന്നും പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​വ​ർ​ക്കാ​യി ഈ ​വി​ധി​യെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു’.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ​പേ​ജി​ലും മ​ല​യാ​ള വി​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി അ​ഞ്ചു​ പേ​ജി​ലു​മാ​യി അ​തി​ജീ​വി​ത ഇ​ൻ​സ്​​റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച കു​റി​പ്പി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണി​ത്. അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​​ലാ​ണ്​ താ​ൻ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ന്‍റെ വി​ചാ​ര​ണ​യെ​യും ​വി​ധി​യെ​യും ന​ടി കു​റി​പ്പി​ൽ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്​​ത​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മു​ൻ​ക​രു​ത​ലും കു​റി​പ്പി​ലു​ണ്ട്. കു​റ്റാ​​രോ​പി​ത​രു​​ടെ​യോ ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ​യോ കോ​ട​തി​യു​​ടെ​യോ പേ​ര്​ പ​റ​യാ​​തെ​യാ​ണ്​ കു​റി​പ്പ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    താ​ൻ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച വേ​ദ​ന കൃ​ത്യ​മാ​യി പൊ​തു​സ​​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ക​യും ഏ​തു​ സ​മ​യം മു​ത​ലാ​ണ്​ കേ​സി​ന്‍റെ വി​ചാ​ര​ണ​യു​​ടെ ഗ​തി മാ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഡി​സം​ബ​ർ 12ന്‍റെ തീ​യ​തി വെ​ച്ച്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ കു​റി​പ്പ്​ ഡി​സം​ബ​ർ 14ന്​ ​​​വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ത​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം മു​ങ്ങി​​പ്പോ​ക​രു​തെ​ന്ന ബോ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ര​ണ്ടു ദി​വ​സം വൈ​കി പു​റ​ത്തു​​വി​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​പ്പീ​ലു​മാ​യി താ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കി​ല്ലെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യും അ​തി​ജീ​വി​ത ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ന്‍റെ വേ​ദ​ന​ജ​ന​ക​മാ​യ യാ​ത്ര​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​മെ​ന്ന്​ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​ത്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന്​ ആ​റ്​ ​പ്ര​തി​ക​ളെ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ വെ​റു​തെ വി​ട്ടു​മു​ള്ള കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കും ഡി​സം​ബ​ർ 12ന്​ ​ആ​റ്​ പ്ര​തി​ക​ളെ 20 വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​ന്​ ശി​ക്ഷി​ച്ച ശേ​ഷ​മു​ള്ള വി​ധി​ക്കും ശേ​ഷം അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്കൊ​പ്പം തൃ​ശൂ​രി​ലെ വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ന​ടി​യും ഡ​ബ്ബി​ങ്​ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​മാ​യ ഭാ​ഗ്യ​ല​ക്ഷ്​​മി​യാ​ണ്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​​​ളോ​ട്​ ​​പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​തി​ജീ​വി​ത ഷോ​ക്കി​ലാ​ണെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട്​ നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:Actress Attack Casemalayala cinemaKeralaactress assault case
    News Summary - Actress attack case; Survivor's response
