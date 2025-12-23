Begin typing your search above and press return to search.
    23 Dec 2025 7:43 AM IST
    23 Dec 2025 7:43 AM IST

    ഒ​രേ ഒ​രു ശ്രീ​നി!

    ഒ​രേ ഒ​രു ശ്രീ​നി!
    ഒ​രേ സ​മ​യം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​വാ​നും അ​വ​യെ ത​​ന്റെ തൂ​ലി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​വാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന അ​സാ​മാ​ന്യ പ്ര​തി​ഭ ആ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യെ അ​തി​ഭാ​വു​ക​ത്വ​ത്തി​​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​യ​ത്ന​ല​ളി​ത​മാ​യി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹം പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി എ​ന്ന് ത​ന്നെ നി​സം​ശ​യം പ​റ​യാം. സ്വ​ന്തം തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ൾ അ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സി​നി​മ​ക​ളി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യി​ൽ പ​ണ്ടേ ത​രം​ഗ​മാ​യി മാ​റി​യ ഹി​റ്റ് ഡ​യ​ലോ​ഗു​ക​ൾ പ​ല​തും ആ ​അ​നു​ഗൃ​ഹീ​ത തൂ​ലി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും പി​റ​വി എ​ടു​ത്ത​താ​ണ്.

    ആ​ക്ഷേ​പ ഹാ​സ​ത്തി​​ന്റെ രാ​ജാ​വ് ആ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​നി. മ​ല​യാ​ള​സി​നി​മ​യി​ലെ കു​ഞ്ച​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നൊ​ക്കെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ. ശ്രീ​നി തൂ​ലി​ക കൈ​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഒ​ക്കെ പി​റ​ന്ന​ത് ഒ​രു​പി​ടി മി​ക​ച്ച സി​നി​മ​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ ത​ന്നെ ഏ​താ​ണ്ട് എ​ല്ലാ സി​നി​മ​ക​ളും സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റു​ക​ളും ആ​യി​രു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    താ​ൻ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ നേ​ർ​ക്ക് നീ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച ഒ​രു ക​ണ്ണാ​ടി ത​ന്നെ ആ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ളും. ആ ​ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി അ​വ​ന്റെ പ്ര​തി​ബിം​ബം ക​ണ്ടൂ. ‘എ​ല്ലാ​ത്തി​നും അ​തി​​ന്റെ​താ​യ സ​മ​യം ഉ​ണ്ട് ദാ​സാ’ എ​ന്ന, നാ​ടോ​ടി​ക്കാ​റ്റ്​ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​നോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന ഡ​യ​ലോ​ഗ് ഒ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യാ​ത്ത ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി​യും കാ​ണി​ല്ല. കാ​ര​ണം അ​ത് ഒ​രു പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ നേ​ർ​ത്ത വെ​ളി​ച്ചം ആ​ശ ന​ശി​ച്ച ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള വ​ഴി​യി​ൽ കാ​ണി​ച്ചു ത​രും.

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശ​ൻ, സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ സം​വി​ധാ​യ​ക​രു​ടെ ക​രി​യ​റി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഹി​റ്റ് സി​നി​മ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത് ശ്രീ​നി​യു​ടെ കൈ​യൊ​പ്പ് പ​തി​ഞ്ഞ തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ളാ​ണ്. ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​നാ​യും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്താ​യും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ര​ണ്ടേ ര​ണ്ട് സി​നി​മ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ. അ​വ ര​ണ്ടും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ക്ലാ​സി​ക്കു​ക​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ സ്വ​ന്തം സി​നി​മാ​ഭി​ന​യ​ത്തി​​ന്റെ തു​ട​ക്ക​കാ​ല​ത്ത് പി.​എ. ബ​ക്ക​ർ എ​ന്ന അ​തു​ല്യ പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ ‘സം​ഘ​ഗാ​നം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ നാ​യ​ക​ൻ​ത​ന്നെ​യാ​യി.

    പി​ന്നീ​ട് നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ൾ ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും പൂ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​രു മൂ​ക്കു​ത്തി, ധിം ​ത​രി​കി​ട തോം, ​ഓ​ട​രു​ത് അ​മ്മാ​വാ ആ​ള​റി​യാം തു​ട​ങ്ങി​യ വ​മ്പ​ൻ ചി​രി പ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ്രീ​നി​യെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ പ്രി​യ മു​ഖ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. അ​വി​ടു​ന്ന​ങ്ങോ​ട്ട് എ​ത്ര​യെ​ത്ര സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റ് സി​നി​മ​ക​ൾ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക​യും എ​ഴു​തു​ക​യും ചെ​യ്തു കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ൽ ത​​ന്റെ​താ​യ ഒ​രു ഇ​രി​പ്പി​ടം വ​ലി​ച്ചി​ട്ടു ഇ​രി​പ്പു​റ​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​തി​​ന്റെ ഇ​ട​യി​ലും എം. ​മു​കു​ന്ദ​​ന്റെ ‘മ​ദാ​മ്മ’ എ​ന്ന നോ​വ​​ലെ​റ്റ് സി​നി​മ ആ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ നി​ര​വ​ധി ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ പ്ര​ശ​സ്ത അ​ഭി​നേ​ത്രി അ​ർ​ച്ച​ന​യു​ടെ (പി​റ​വി ഫെ​യിം) നാ​യ​ക വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി ആ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.പോ​ള​ണ്ടി​നെ കു​റി​ച്ച് ഒ​ര​ക്ഷ​രം മി​ണ്ട​രു​ത് എ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ഇ​നി അ​യാ​ൾ ഇ​ല്ല. പ്രീ​ഡി​ഗ്രി ഒ​രു മോ​ശം ഡി​ഗ്രി അ​ല്ല എ​ന്നും ദാ​സ​നെ പ​റ​ഞ്ഞു​മ​ന​സ്സിലാ​ക്കാ​നും അ​യാ​ൾ​ക്ക് ഇ​നി ക​ഴി​യി​ല്ല ത​ന്റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ, ത​ന്റെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം, ത​നി​ക്ക് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം എ​ല്ലാം ശ്രീ​നി ത​​ന്റെ തൂ​ലി​ക​യി​ൽ​ക്കൂ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ നി​ര​ത്തി വ​ച്ചി​ട്ടാ​ണ് വി​ട പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​തു​ല്യ പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഒ​രു പി​ടി അ​ശ്രു​പൂ​ക്ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു!

