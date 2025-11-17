Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightഅ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:43 PM IST

    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നൊ​രു സി​നി​മാ​ക്കാ​ര​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നൊ​രു സി​നി​മാ​ക്കാ​ര​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ന​ട​ൻ പൃ​ഥ്വി​രാ​ജി​നൊ​പ്പം പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: 16-ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി​യു​ടെ മ​ന​സ്സിൽ സി​നി​മാ​മോ​ഹം ക​യ​റി​ക്കൂ​ടി​യ​ത്. പ​ഴ​ശ്ശി​രാ​ജ​യി​ൽ മ​നോ​ജ് കെ. ​ജ​യ​ന്‍റെ കു​റി​ച്യ പ​ട‍യാ​ളി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. പി​ന്നീ​ട് വി​വി​ധ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ ചെ​റി​യ ചെ​റി​യ വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി മു​ഴു​നീ​ള ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി പൃ​ഥ്വി​രാ​ജി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ചി​ത്രം ‘വി​ലാ​യ​ത്ത് ബു​ദ്ധ’​യി​ൽ ആ​ണ് എ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പൃ​ഥ്വി​രാ​ജി​ന്‍റെ ഡ​ബി​ൾ മോ​ഹ​ൻ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​നൊ​പ്പം എ​ന്തി​നും ഏ​തി​നും ത​യാ​റാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ളാ​യി. വ​നം വ​കു​പ്പി​ൽ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ബീ​റ്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ആ​യ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി എ​സ്. പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി (47) കാ​ക്കി​ക്കു​ള്ളി​ലെ ത​ന്‍റെ ക​ലാ​ജീ​വി​തം രാ​ഗി​മി​നു​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്. ഭാ​ഗ്യ​ദേ​വ​ത, അ​ൻ​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ ചെ​റി​യ വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി​യു​ടെ ജീ​വി​തം മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച​ത് സ​ച്ചി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത അ​യ്യ​പ്പ​നും കോ​ശി​യും ആ​ണ്.

    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം ന​ട​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്ന എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. സി​നി​മ ഹി​റ്റാ​യ​തോ​ടെ പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ള സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​സാ​ദ് ക​ലാ സം​ഘം മ്യൂ​സി​ക് ട്രൂ​പ്പി​ലെ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ന​ഞ്ചി​യ​മ്മ​യു​ടെ പാ​ട്ട് സി​നി​മ​യി​ൽ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി​ക്കും അ​യ്യ​പ്പ​നും കോ​ശി​യും ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    അ​തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി നേ​ടി അ​ഭി​ന​യം തു​ട​ങ്ങി. അ​യ്യ​പ്പ​നും കോ​ശി​യും സി​നി​മ​യു​ടെ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​യി​രു​ന്ന ജ​യ​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ ആ​ണ് വി​ലാ​യ​ത്ത് ബു​ദ്ധ​യു​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ. ജി.​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു​ഗോ​പ​ന്‍റെ പ്ര​ശ​സ്ത നോ​വ​ലാ​ണ് അ​തേ പേ​രി​ൽ സി​നി​മ​യാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ​യൂ​രി​ലെ ച​ന്ദ​ന​ക്കാ​ടു​ക​ൾ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​യി ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ പ​ള​നി എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ​യാ​ണ് പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്ത​മാ​യാ​ണ് ഡ​ബ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​രെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യി എ​ട്ടോ​ളം സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​യ്യ​പ്പ​നും കോ​ശി​യും റി​ലീ​സാ​യ ശേ​ഷം കോ​വി​ഡ് ലോ​ക്ക്ഡൗ​ൺ വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച കു​റേ സി​നി​മ​ക​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യ​താ​യി പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ പു​തി​യ പ്രൊ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ലാ​യ​ത്ത് ബു​ദ്ധ ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യും. വ​ലി​യ താ​ര​നി​ര​യാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ള്ള പ​ട​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 2013ൽ ​സ​ർ​വി​സി​ൽ ക​യ​റി​യ പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി അ​വ​ധി എ​ടു​ത്താ​ണ് അ​ഭി​ന​യം മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഭാ​ര്യ ശോ​ഭ​യും മ​ക്ക​ളാ​യ അ​നു​പ്ര​ശോ​ഭി​നി​യും ആ​ദി​ത്യ​നും പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി​ക്ക് എ​ല്ലാ​വി​ധ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​രു​ള സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ല​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​കു​ടും​ബം സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:palani swamiEntertainment NewsPalakkadVilayath Buddha
    News Summary - Actor Palani swami
    Similar News
    Next Story
    X