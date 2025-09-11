Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_right'ഞാൻ കരഞ്ഞു... ആ രംഗം...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:09 AM IST

    'ഞാൻ കരഞ്ഞു... ആ രംഗം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു'; ഇന്‍റിമേറ്റ് സീൻ ചെയ്യാൻ സംവിധായകൻ നിർബന്ധിച്ചെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി മോഹിനി

    text_fields
    bookmark_border
    ഞാൻ കരഞ്ഞു... ആ രംഗം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു; ഇന്‍റിമേറ്റ് സീൻ ചെയ്യാൻ സംവിധായകൻ നിർബന്ധിച്ചെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി മോഹിനി
    cancel

    ഇന്‍റിമേറ്റ് സീനുകൾ എടുക്കാൻ സംവിധായകൻ നിർബന്ധിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തി നടി മോഹിനി. സംവിധായകൻ ആർ.കെ. സെൽവമണിയുടെ 'കൺമണി' എന്ന സിനിമയിലാണ് തന്നെ ഇന്‍റിമേറ്റ് രംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതെന്ന് മോഹിനി അടുത്തിടെ പറഞ്ഞു. വിസമ്മതിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്തിട്ടും നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സിനിമ നിർമാണത്തിന് ഒരു കോട്ടവും വരാതിരിക്കാൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചതായി അവർ പറഞ്ഞു. നീന്തൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ സീക്വൻസിൽ തന്റെ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും എന്നാൽ ആ രംഗം ചെയ്യാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതും മോഹിനി വെളിപ്പെടുത്തി.

    'സംവിധായകൻ ആർ.കെ. സെൽവമണിയാണ് ഈ നീന്തൽ വസ്ത്ര സീക്വൻസ് ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. എനിക്ക് വളരെ അസ്വസ്ഥത തോന്നി. ഞാൻ കരഞ്ഞു, അത് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു, ഷൂട്ടിങ് പകുതി ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചു. എനിക്ക് നീന്താൻ പോലും അറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു! പുരുഷ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുടെ മുന്നിൽ പകുതി വസ്ത്രം ധരിച്ച് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അക്കാലത്ത്, സ്ത്രീ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്യുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല -മോഹിനി പറഞ്ഞു.

    'പിന്നീട്, അതേ രംഗം ഊട്ടിയിൽ ചിത്രീകരിക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഷൂട്ട് തുടരില്ലെന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്, എന്റെയല്ല. മുമ്പ് എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ച അതേ രീതിയിലായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഞാൻ അമിതമായി ഗ്ലാമറസായി അഭിനയിച്ച ഒരേയൊരു സിനിമ കൺമണി ആയിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും, ഈ സീക്വൻസ് അത്തരമൊരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു' - അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൺമണിയിലെ വേഷം വളരെ മനോഹരവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

    1994 ജൂലൈ 31ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് കൺമണി. ചിത്രത്തിൽ മോഹിനിക്കൊപ്പം പ്രശാന്ത്, സുജാത, ലക്ഷ്മി, ജയ്ശങ്കർ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇളയരാജയാണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തിക് രാജ സംഗീതം നൽകിയ 'നേത്രു വന്ത കാത്രു' എന്ന ഗാനവും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. കാർത്തിക് പിന്നീട് ഈ ഗാനം 'ആജ് മേം ഖുഷ് ഹൂം' എന്ന പേരിൽ ഹിന്ദി ചിത്രമായ ഗ്രഹാൻ എന്ന ചിത്രത്തിനായി പുനർനിർമിച്ചിരുന്നു.

    മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി, ശിവാജി ഗണേശൻ, നന്ദമുരി ബാലകൃഷ്ണ, ചിരഞ്ജീവി, ശിവരാജ്കുമാർ, വിജയകാന്ത്, വിഷ്ണുവർദ്ധൻ, വിക്രം, രവിചന്ദ്രൻ, ശരത്കുമാർ, മോഹൻ ബാബു, സുരേഷ് ഗോപി, ജയറാം തുടങ്ങി നിരവധി ജനപ്രിയ അഭിനേതാക്കളോടൊപ്പം മോഹിനി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ചിന്ന മരുമകൾ', 'ആദിത്യ 369', 'നാടോടി', 'ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം', 'സൈന്യം', 'വേഷം', 'ഒരു മറവത്തൂർ കനവ്' തുടങ്ങിയവ മോഹിനിയുടെ പ്രധാന സിനിമകളിൽ ചിലതാണ്. 2011ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാളം പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ 'കളക്ടർ' ആണ് അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ചിത്രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Movie NewsTamil MovieSouth indian ActressEntertainment News
    News Summary - Actor Mohini says she was forced to do intimate scene
    Similar News
    Next Story
    X