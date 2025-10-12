Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightഅമിതാഭ് ബച്ചന്...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 3:41 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 3:41 PM IST

    അമിതാഭ് ബച്ചന് ആരാധ്യയുടെ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ, പങ്കുവെച്ച് ഐശ്വര്യ റായി

    text_fields
    bookmark_border
    അമിതാഭ് ബച്ചന് ആരാധ്യയുടെ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ, പങ്കുവെച്ച് ഐശ്വര്യ റായി
    cancel

    83-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചന് ചെറുമകൾ ആരാധ്യ ബച്ചന്റെ ആശംസകൾ പങ്കുവെച്ച് നടി ഐശ്വര്യ റായി. അമിതാഭ് ബച്ചന്‍റെയും ആരാധ്യയുടെയും ചിത്രങ്ങളും ഐശ്വര്യ പങ്കിട്ടു. 'പ്രിയപ്പെട്ട പാ-ദാദാജിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ. സ്നേഹവും ദൈവാനുഗ്രഹവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഐശ്വര്യ ആശംസകൾ പങ്കുവെച്ചത്.

    അതേസമയം, പിറന്നാൾ ദിനത്തിലെ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ‘ജ​ൽ​സ’​ക്കു പു​റ​ത്തു വ​ന്ന് ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം അമിതാഭ് ബച്ചൻ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. ​പൂ​ക്ക​ളും പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും കൈ​യി​ലേ​ന്തി, മും​ബൈ ജൂ​ഹു​വി​ലെ വ​സ​തി​യാ​യ ജ​ൽ​സ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​ത​ന്നെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ, പൈ​ജാ​മ കു​ർ​ത്ത​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ​യും ഓ​റ​ഞ്ചും ക​ല​ർ​ന്ന ജാ​ക്ക​റ്റ​ണി​ഞ്ഞ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ബോ​ളി​വു​ഡി​ന്റെ ബി​ഗ് ബി, ​എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ഭി​വാ​ദ്യം നേ​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ​ചെ​റു​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​റി​ഞ്ഞു ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പൂ​ക്ക​ൾ എ​റി​ഞ്ഞു​ന​ൽ​കി​യും കൈ​വീ​ശി അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തും ആ​രാ​ധ​ക​രും സ്നേ​ഹാ​ശം​സ കൈ​മാ​റി.

    ബോ​ളി​വു​ഡി​ന്റെ കാ​ര​ണ​വ​ർ​ക്ക് പി​റ​ന്നാ​ൾ ആ​​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന് ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​രാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റി​പ്പു​ക​ളി​ട്ട​ത്. ഹി​ന്ദി സി​നി​മ​യി​ലെ വി​വി​ധ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ‘ഫോ​റെ​വ​ർ റോ​ക്സ്റ്റാ​ർ’ എ​ന്നാ​ണ് ന​ടി ക​ജോ​ൾ വി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ഭി​ന​യ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ ബ​ച്ച​ന്റെ വ​ൻ​കി​ട പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ള​ട​ക്കം റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വർഷങ്ങളായി പ്രേക്ഷകരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും പ്രതീകമായി തുടരുകയാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 3600 കോടി രൂപയാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം അദ്ദേഹം 350 കോടി രൂപ സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നികുതിദായകരിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റി. സിനിമകൾ, ടെലിവിഷൻ, അംഗീകാരങ്ങൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം ഒഴുകുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Amitabh BachchanEntertainment NewsAaradhya BachchanAishwarya Rai
    News Summary - Aishwarya Rai Bachchan wishes father-in-law Amitabh Bachchan on her daughter’s behalf
    Similar News
    Next Story
    X