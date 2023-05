ഗജിനിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗവുമായി ആമിർ ഖാൻ‍? തിരിച്ചു വരവിന് തയാറെടുത്ത് നടൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് 2022 ആഗസ്റ്റ് 11 പുറത്തിറങ്ങിയ ലാൽ സിങ് ഛദ്ദയുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആമിർ ഖാൻ. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയ നടന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ലാൽ സിങ് ഛദ്ദക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ആമിർ ബോളിവുഡിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ തയാറെടുക്കുകയാണത്രേ. നടന്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ത്രില്ലർ ചിത്രമായ ഗജിനിയുടെ രണ്ടാംഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അണിയറയിൽ നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ല.

പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആമിർ ഖാൻ തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ പ്രമുഖ നിർമാതാവായ അല്ലു അരവിന്ദുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്നാണ്. ഇതിനായി നിരവധി തവണ നടൻ ഹൈദരാബാദിലെത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മറ്റു ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളും നടന്നുവെന്നും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചും പൂർണമായ ധാരണ ഇരുവര്‍ക്കുമിടയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ആമിർ ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ ഗജനി 2 ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. സൂര്യയെ നായകനാക്കി 2005 ൽ എ. ആർ മുരുഗദോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഗജിനി. തമിഴിൽ വൻ വിജയം നേടിയ ചിത്രം 2008 ൽ സംവിധായകൻ മുരുകദോസ് തന്നെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. ഹിന്ദിയിലും മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത നേടാൻ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞു. Show Full Article

