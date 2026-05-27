    Posted On
    27 May 2026 3:17 PM IST
    Updated On
    27 May 2026 3:17 PM IST

    'എനിക്ക് ഏറെ അഭിമാന നിമിഷം, വൈകാരികവും'; ധർമേന്ദ്രയുടെ പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാരവുമായി ഹേമമാലിനി

    ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ ഇതിഹാസ താരം ധർമേന്ദ്രക്ക് രാജ്യം സമർപ്പിച്ച പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഭാര്യയും മുതിർന്ന നടിയുമായ ഹേമമാലിനി ഏറ്റുവാങ്ങി. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഈ വലിയ ആദരം അവർ സ്വീകരിച്ചത്. ചലച്ചിത്ര രംഗത്തിന് ധർമേന്ദ്ര നൽകിയ ദശകങ്ങൾ നീണ്ട സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകളെ മുൻനിർത്തി മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് ഈ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചത്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാപ്രേമികളെയും ആരാധകരെയും ഒരേപോലെ വൈകാരികമാക്കിയ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത്.

    ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ഹേമമാലിനി തന്റെ ഉള്ളിലെ സന്തോഷവും സങ്കടവും കലർന്ന വികാരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ‘ധരം ജി’ക്ക് വേണ്ടി ഈ വലിയ പുരസ്കാരം കൈപ്പറ്റാൻ സാധിച്ചത് കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ ഏറെ അഭിമാനവും ഒപ്പം കണ്ണ് നിറക്കുന്നതുമായ ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഈ അവാർഡ് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും അർഹിച്ചിരുന്നതാണെന്നും ഹേമമാലിനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    വർഷങ്ങളോളം വെള്ളിത്തിരയിൽ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച തന്റെ പങ്കാളിയുടെ ഓർമ്മകൾ ചടങ്ങിനിടയിൽ തന്നെ വല്ലാതെ ഉലച്ചുകളഞ്ഞതായും അവർ ഓർത്തെടുത്തു. അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ ധർമേന്ദ്രയുടെ സാന്നിധ്യം താൻ അരികിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതായും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ തങ്ങളെ എപ്പോഴും നയിക്കുമെന്നും ഹേമമാലിനി ബോംബെ ടൈംസിനോട് സംസാരിക്കവെ വികാരാധീനയായി പങ്കുവെച്ചു.

    TAGS:Padma VibhushanCelebritiesHema MaliniDharmendraBollywood
    News Summary - 'A very proud moment for me, emotional too'; Hema Malini on receiving Dharmendra's Padma Vibhushan award
