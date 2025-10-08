Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightബംഗളൂരു ബിഗ് ബോസ്...
    Entertainment
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:52 PM IST

    ബംഗളൂരു ബിഗ് ബോസ് സ്റ്റുഡിയോ പൂട്ടി; മത്സരാർഥികളെ റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    ബംഗളൂരു ബിഗ് ബോസ് സ്റ്റുഡിയോ പൂട്ടി; മത്സരാർഥികളെ റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റി
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​ക്ഷി​ണ ബം​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ലെ ബി​ഡ​ദി​യി​ൽ ക​ന്ന​ട റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ ​ബി​ഗ് ബോ​സ് ഷൂ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്റ്റു​ഡി​യോ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ 10 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യം ന​ൽ​കി.

    ഷൂ​ട്ട് നി​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ന​ട​ൻ കി​ച്ച സു​ദീ​പ് അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യ ബി​ഗ് ബോ​സ് ക​ന്ന​ട പ​തി​പ്പ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ബി​ഡ​ദി​യി​ൽ ജോ​ളി വു​ഡ് സ്റ്റു​ഡി​യോ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്വ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം നി​ർ​മി​ച്ച സെ​റ്റി​ലാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    വെൽസ് സ്റ്റുഡിയോസ് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് (ജോളി വുഡ് സ്റ്റുഡിയോസ് ആൻഡ് അഡ്വഞ്ചേഴ്‌സ്) തിങ്കളാഴ്ച ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബോർഡ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. സ്ഥലത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉടനടി നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

    "1974 ലെ ജല (മലിനീകരണ നിയന്ത്രണവും നിയന്ത്രണവും) നിയമവും 1981 ലെ വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമവും പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ആവശ്യമായ അനുമതികളും പ്രവർത്തന സമ്മതവും നേടാതെ, വലിയ തോതിലുള്ള വിനോദ, സ്റ്റുഡിയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പരിസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു" എന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ ബോർഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.







    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pollutionbigg bossBengalurulatest news
    News Summary - Bigg Boss studio in Bengaluru closed
    Similar News
    Next Story
    X