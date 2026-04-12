ഇനിയില്ല, ആശ നാദം
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തെ വിസ്മയമായിരുന്ന ഇതിഹാസ ഗായിക ആശാ ഭോസ്ലെ (92) അന്തരിച്ചു. വർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. എട്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന തന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സംഗീതപ്രേമികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ ആശാ ഭോസ്ലെക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1943ൽ, പത്താം വയസ്സിൽ മറാത്തി ചിത്രമായ 'മഴേ ബാൽ'ലിലൂടെയാണ് ആശാ ഭോസ്ലെ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ വമ്പുകളുടെയും (Vamps) സഹനടിമാരുടെയും ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു തുടങ്ങിയ അവർ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മുൻനിര ഗായികയായി മാറി. ഏത് തരം പാട്ടുകളും തന്റെ തനതായ ശൈലിയിൽ പാടാനുള്ള കഴിവായിരുന്നു ആശയുടെ പ്രത്യേകത. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം മുതൽ ഗസലുകളും പോപ്പ് ഗാനങ്ങളും വരെ ഭോസ്ലെയുടെ ശബ്ദത്തിൽ സംഗീതപ്രേമികൾ ആസ്വദിച്ചു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഗായിക എന്ന ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡും ആശാ ഭോസ്ലെയുടെ പേരിലുണ്ട്. പതിനായിരക്കണക്കിന് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും സംഗീത പ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നു. 1981ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഉമ്രാവു ജാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗസലുകളാണ് ആശയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. തനിക്ക് പോപ്പ് ഗാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഗൗരവമേറിയ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവും വഴങ്ങുമെന്ന് അവർ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു.
1977ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സുജാത' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'സ്വയംവരം സുഭദിന' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്കും സുപരിചിതമാണ് ആശാ. ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് (2000), പത്മവിഭൂഷൺ (2008), രണ്ടുതവണ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ (1981, 1986), മികച്ച പിന്നണി ഗായികക്കുള്ള അവാർഡ്, ഫിലിംഫെയർ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ആശാ ഭോസ്ലെ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആശാ ഭോസ്ലെയുടെ വേർപാട് ഇന്ത്യൻ സംഗീത ചരിത്രത്തിലെ ഒരു യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യമാണ് കുറിക്കുന്നത്.
