Madhyamam
    Entertainment
    Posted On
    15 Aug 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 7:39 AM IST

    വിവാദങ്ങൾക്കിടെ 'അമ്മ' ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്

    വിവാദങ്ങൾക്കിടെ 'അമ്മ' ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്
    കൊ​ച്ചി: വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ സി​നി​മ അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന ‘അ​മ്മ’​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ഒ​ഴി​വാ​യ​തോ​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ശ്വേ​ത മേ​നോ​ൻ, ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​കാ​ൻ കു​ക്കു പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​ണ്ണി ശി​വ​പാ​ൽ, അ​നൂ​പ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. നാ​സ​ർ ല​ത്തീ​ഫ്, ജ​യ​ൻ ചേ​ർ​ത്ത​ല, ല‍ക്ഷ്മി പ്രി​യ എ​ന്നി​വ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഏ​ഴം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വി​ലേ​ക്ക് 11 പേ​രാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് എ​തി​രി​ല്ലാ​തെ അ​ൻ​സി​ബ ഹ​സ്സ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി മാ​രി​യ​റ്റ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ രാ​വി​ലെ 9.30ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു​മ​ണി വ​രെ നീ​ളും. അ​തി​നു​ശേ​ഷം വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. മൂ​ന്ന​ര​മു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​കും. അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. 74 പേ​ർ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം​പേ​രും പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ത്തെ​ണ്ണം ത​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ജ​ഗ​ദീ​ഷ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ബാ​ബു​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി വ​നി​ത എ​ത്ത​ട്ടെ​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു ജ​ഗ​ദീ​ഷി​ന്‍റെ പി​ന്മാ​റ്റം. ഹേ​മ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട ബാ​ബു​രാ​ജി​നെ​തി​രെ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​രു​ന്ന ന​വ്യ​നാ​യ​രും ആ​ശ അ​ര​വി​ന്ദും ഒ​ടു​വി​ൽ പി​ന്മാ​റി.

    ഹേ​മ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി​രു​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്. അ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ഡ്ഹോ​ക് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ വീ​ണ്ടും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി എ​ത്തു​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​ണ്ടാ​കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഹേ​മ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി​രു​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്. അ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ഡ്ഹോ​ക് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ വീ​ണ്ടും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി എ​ത്തു​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​ണ്ടാ​കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്

