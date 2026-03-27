Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightElectionschevron_rightAssembly Electionschevron_rightയു.​ഡി.​എ​ഫ്...
    Assembly Elections
    Posted On
    27 March 2026 10:28 AM IST
    Updated On
    27 March 2026 10:28 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യി​ൽ വാശിയേറും പോരാട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ളം തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല വി​ധി​യെ​ഴു​തി​യ​പ്പോ​ഴും 5,470 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ന​ൽ​കി യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ തു​ണ​ച്ച ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ജ​യ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ന്നും അ​വ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ണ്ഡ​ലം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും പ​യ​റ്റു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യ​വും ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​ക്ക് മ​ണ്ഡ​ലം ന​ൽ​കി​യ വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വു​മെ​ല്ലാം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​നു​കൂ​ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കു​ള്ള ടൗ​ൺ​ഷി​പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക​രു​ത​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്.

    സി​റ്റി​ങ് എം.​എ​ൽ.​എ ടി. ​സി​ദ്ധീ​ഖി​നെ ത​ന്നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വീ​ണ്ടും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട സീ​റ്റി​ൽ പി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ശാ​ന്ത് മ​ല​വ​യി​ലി​നെ ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി പ​ര​മാ​വ​ധി വോ​ട്ട് സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി. പൊ​തു​വേ, യു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 2016ൽ ​സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. അ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന എം.​വി. ശ്രേ​യാം​സ് കു​മാ​റി​നെ 7142 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. 2021ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​വു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ശ്രേ​യാം​സ് കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ​തോ​ടെ ടി. ​സി​ദ്ധീ​ഖി​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ന​റു​ക്കു​വീ​ണ​ത്. എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക​ട്ടെ ശ്രേ​യാം​സ് കു​മാ​റും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു ത​രം​ഗ​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ഴും ക​ൽ​പ​റ്റ​ക്കാ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന് 70252 വോ​ട്ട് ന​ൽ​കി സി​ദ്ധീ​ഖി​നെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ കെ. ​സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ 14113 വോ​ട്ടാ​ണ് അ​ന്ന് നേ​ടി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മേ​ൽ​ക്കൈ. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​ല്‍പ​റ്റ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും മു​ട്ടി​ൽ, മൂ​പ്പൈ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ണ്ഡ​ല​പ​രി​ധി​യി​ലെ 10 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ എ​ട്ടി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ധി​പ​ത്യം നേ​ടി. നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ​രി​ധി​യി​ല്‍ ആ​കെ​യു​ള്ള 173 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ര​ട​ക്കം 107 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​യി​ച്ചു. എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​ര​ട​ക്കം 61 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്‍.​ഡി.​എ മൂ​ന്ന് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​തു​ങ്ങി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ണ്ഡ​ല പ​രി​ധി​യി​ലെ ഏ​ക ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല്‍ 17 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളും എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ 11 ഇ​ട​ത്താ​യി​രു​ന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​യം. ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് എ​ന്‍.​ഡി.​എ​യും വി​ജ​യി​ച്ചു. ക​ല്‍പ​റ്റ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 16 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. 14 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ്. മ​ണ്ഡ​ലം പ​രി​ധി​യി​ലെ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നി​ല്‍പോ​ലും എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​ജി​യി​ക്കാ​നു​മാ​യി​ല്ല. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ ആ​ധി​പ​ത്യം അ​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ലോ​ക്സ​ഭ, ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്റെ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​റ​ഞ്ഞ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ളും വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യു​മെ​ല്ലാ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​ത്ത​വ​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്രാ​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പേ​രി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യ വ​യ​നാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജും ചു​രം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ യാ​ത്രാ​ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളും വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​സ്സം​ഗ​ത​യും ക​ർ​ഷ​ക​വി​രു​ദ്ധ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പ്ര​ചാ​ര​ണാ​യു​ധ​മാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ക​ട്ടെ, ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ​ട്ട​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തും യാ​ത്രാ​ദു​രി​തം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​ര​ങ്ക പാ​ത​യും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ലൊ​തു​ക്കി​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ളം മാ​റി മാ​റി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു-​വ​ല​തു മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​വു​മാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ ആ​യു​ധം.

    ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്)

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ ടി. ​സി​ദ്ദീഖ് ചു​ണ്ടേ​ൽ ആ​ന​പ്പാ​റ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ട് വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു

    2021 മെ​യ് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​യ ടി. ​സി​ദ്ധീ​ഖ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വാ​ണ്. 2021 മു​ത​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു തൂ​വ​ക്കോ​ട് സി​ദ്ദി​ഖ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന 52 കാ​ര​നാ​യ അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ്. ദേ​വ​ഗി​രി കോ​ള​ജി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് കെ.​എ​സ്.​യു വ​ഴി​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വേ​ശ​നം. 2006 മു​ത​ൽ 2009 വ​രെ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന സി​ദ്ദീ​ഖ് 2016 മു​ത​ൽ 2020 വ​രെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, 2019 മു​ത​ൽ 2021 വ​രെ കെ.​പി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. 2009ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ചു.

    2016ൽ ​കു​ന്ന​മം​ഗ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി​രു​ന്ന പി.​ടി.​എ. റ​ഹീ​മി​നോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ന്തീ​ര​ങ്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​യും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി​രു​ന്ന തൂ​വ​ക്കോ​ട് കാ​സി​മി​ന്റെ​യും ന​ഫീ​സ​യു​ടേ​യും മ​ക​നാ​യി 1974 ജൂ​ൺ ഒ​ന്നി​ന് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജ​നി​ച്ചു. സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ദേ​വ​ഗി​രി കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​രു​ദ​വും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. ലോ ​കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് നി​യ​മ​ബി​രു​ദ​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഷ​റ​ഫു​ന്നീ​സ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. ആ​ദി​ൽ, ആ​ഷി​ഖ്, സി​ൽ യ​സ്‌​ദാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ.


    പി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്)

    ചെ​മ്പ്ര​യി​ൽ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ട് പി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു


    തോ​ട്ടം​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ​യും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ര​ണ​പ​രി​ച​യ​വു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തു​മാ​യാ​ണ് പി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. 2005 മു​ത​ൽ 2012 വ​രെ ക​ൽ​പ​റ്റ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. 2012 മു​ത​ൽ 2015 വ​രെ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു. 2015 മു​ത​ൽ 2020 വ​രെ ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. കി​ലെ അം​ഗ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​താ​ദ​ൾ (ആ​ർ.​ജെ.​ഡി) സം​സ്ഥാ​ന​ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​വും തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​ണി​യ​ൻ (എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ്.) സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗു​രു​വാ​യൂ​ര​പ്പ​ൻ കോ​ള​ജി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്രീ​ഡി​ഗ്രി പ​ഠ​നം. മേ​പ്പാ​ടി പാ​റ​ക്കോ​ട്ട് കൊ​ട്ട​യ​ങ്ങാ​ട്ടി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ പി.​കെ. ഗോ​പാ​ല​ന്റെ​യും ജാ​ന​കി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്.

    പ്ര​ശാ​ന്ത് മ​ല​വ​യ​ല്‍ (എ​ൻ.​ഡി.​എ)

    പു​ത്തൂ​ർ​വ​യ​ൽ കു​റു​മ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​ശാ​ന്ത് മ​ല​വ​യ​ൽ വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു


    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ മ​ല​വ​യ​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ലാ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ പ്രാ​ശാ​ന്ത് മ​ല​വ​യ​ൽ. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​ണി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ബി​രു​ദ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം യു​വ​മോ​ര്‍ച്ച​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​തു​രം​ഗ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. യു​വ​മോ​ര്‍ച്ച ബ​ത്തേ​രി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട്, ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ ചു​മ​ത​ല​ക​ള്‍ വ​ഹി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ: ര​മ്യ​മോ​ള്‍. മ​ക​ള്‍: നേ​ഹാ ല​ക്ഷ്മി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: udf Candidates, Assembly elections, Wayanad
    News Summary - assembly elections; The fight will rage in the UDF stronghold
    Similar News
    Next Story
    X